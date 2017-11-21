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Экс-директор тульского «Арсенала» объявлен в розыск за долги в 5,5 млн рублей

Экс-директор тульского «Арсенала» объявлен в розыск за долги в 5,5 млн рублей

Должника разыскивают тульские приставы.

Бывший генеральный директор ПФК «Арсенал» Максим Царев объявлен в исполнительный розыск из-за многомиллионных долгов. Напомним, ранее Myslo уже сообщал об этом.

Судя по банку данных исполнительных производств УФССП, долгов у Максима Юрьевича накопилось как у физического лица, так и у индивидуального предпринимателя.

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За долги ищут бывшего директора "Арсенала", Фото: 1
За долги ищут бывшего директора "Арсенала", Фото: 2
За долги ищут бывшего директора "Арсенала", Фото: 3
За долги ищут бывшего директора "Арсенала", Фото: 4
За долги ищут бывшего директора "Арсенала", Фото: 5
За долги ищут бывшего директора "Арсенала", Фото: 6

 

Напомним, Максим Царев был снят с должности гендиректора «Арсенала» в августе 2013 года. После этого, в 2014 году, в отношении него в клубе проводилась аудиторская проверка, были изъяты документы. Уголовного дела возбуждено не было.

куда звонить?

Владеете информацией о разыскиваемом? Сообщайте в Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области, межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей: Тула, ул. Болдина, 94-в. Телефон/факс 8 (4872) 24-75-01, почта: osp33@r71.fssprus.ru

буква закона

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, в соответствии со ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федеральной, уголовный штраф может быть заменен иным видом наказания, в том числе лишением свободы.

где узнать о долгах

На сегодняшний день электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» — самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в онлайн-режиме. «Банк данных исполнительных производств» действует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.

* По Федеральному закону «О персональных данных» (п. 3 ч. 1 ст. 6) обработка персональных данных допускается в случаях, когда она необходима для: «осуществления исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве». В части 2 ст. 11 того же закона обработка допускается без согласия «субъекта персональных данных» в связи с исполнением «оператором» судебных актов.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:26 +3
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Тула

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