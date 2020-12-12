В Киреевске школьница избила бывшую подругу – видео «друзья» слили в сеть

Накануне в соцсетях появилось видео, на которой дерутся две 13-летние девочки из Киреевска. Одна из них – Таня (имя изменено) явно слабее, но находящиеся вокруг ребята лишь подначивают, надсмехаются и не пытаются ей помочь.

Даже когда девочка без движения лежит на снегу, озверевшие подростки продолжают смеяться и пинать Таню.

Таня после драки попала в больницу с подозрением на сотрясение и травмами.

На телефон снимал все происходящее знакомый Тани, он же после и опубликовал у себя на странице видео. На данный момент парень, правда, видео удалил. Однако его успели опубликовать в группе «Тула Жесть».

Как позже выяснилось, драке предшествовали угрозы со стороны бывшей подруги Тани – Олеси (имя изменено). За некоторое время до этого мама не разрешила дочери дружить с Олесей, и Таня нашла себе другую подругу. Олеся же решила «проучить» ее и назначила ей встречу после школы.

Переписка бывших подруг 8 декабря – накануне драки:

Олеся: И да не боишься ты больше меня?

Таня: Нет

Олеся: Ну не бойся...

Как нибудь узнаешь что такое понастаящему по кеблетке получать

Таня: Окей. За что?

Олеся: Ну ты же меня не боишься

Таня: Из за этого?В

Олеся: Ну вот и проверим насколько ты сильная

Я не маша я ныть не буду и бегать тоже

И не буду говорить что я тебя люблю

Таня: Ахахах, кто сказал что я хочу с тобой (драться)?.

Клёва

Олеся: Ну я ночну мнп все равно. Ты мне как была (ни для чего) не нужна так и осталась.

Таня: Ну окей

Олеся: Завтра после школы. Я тебя всречу. И (имя новой подруги) можешь захватить

Таня: Ну хорошо

Олеся: Посмотрим на твою смелость. Ток как крыска в пдн не беги

Таня: ахха, хорошо

Олеся: Посмотрим каа ты завтра смеятся будешь

Таня: Та хорошо. Во сколько встретишь?

Олеся: Неважно но ты удивишься

Таня: Оу, ну хорошо

Мама Тани обратилась в полицию с заявлением по факту избиения ее дочери.

Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по размещённой в СМИ информации о том, что 9 декабря в городе Киреевск Тульской области девочку-подростка избила ее сверстница. Находящиеся на месте подростки снимали происходящее на видео.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних по ст 293 УК РФ (халатность).