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Ранним утром пьяный туляк едва не погиб на пожаре

Ранним утром пьяный туляк едва не погиб на пожаре

Квартира мужчины сгорела, а сам он оказался в больнице.

12 декабря в 06:51 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в тульском Скуратово в многоквартирном доме на ул. Новосёлов. 

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета и автолестница. По информации ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение ликвидировано в 07:16.

Из дома было эвакуировано 16 человек.

В результате пожара сгорел коридор, выгорела комната по всей площади, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Видео Александра Пузанова

Во время пожара пострадал 45-летний мужчина. По информации Myslo, когда загорелся огонь, мужчина был пьян. После пожара он самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в Ваныкина с отравлением продуктами горения.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:12 +2
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