«Арсенал» и «Зенит» оштрафовали из-за действий болельщиков
Зрители нарушили коронавирусные ограничения.
«Арсенал» и «Зенит» оштрафованы по итогам матча 16-го тура, который состоялся в Туле в минувшие выходные. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание клубам из-за действий болельщиков, которые пренебрегли требованиями Санитарного регламента. Речь идет о нарушениях коронавирусных ограничений.
В связи с этим «Арсенал» выплатит 35 тысяч рублей штрафа, а «Зенит» — 50 тысяч.
Напомним, матч между командами завершился со счетом 0:0.
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