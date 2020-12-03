«Арсенал» и «Зенит» оштрафовали из-за действий болельщиков

«Арсенал» и «Зенит» оштрафованы по итогам матча 16-го тура, который состоялся в Туле в минувшие выходные. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание клубам из-за действий болельщиков, которые пренебрегли требованиями Санитарного регламента. Речь идет о нарушениях коронавирусных ограничений.

В связи с этим «Арсенал» выплатит 35 тысяч рублей штрафа, а «Зенит» — 50 тысяч.

Напомним, матч между командами завершился со счетом 0:0.