В Туле осудят пятерых братьев-разбойников

Граждане напились алкоголя, а потом избили и ограбили двух человек.

В Туле пятеро братьев, представителей цыганского этноса, обвиняются в разбое.

В ходе предварительного расследования установлено, что ночью 12 января обвиняемые напились алкоголя и отправились гулять по улицам города. Около здания ТулГУ они избили незнакомого мужчину и похитили у него 15 тысяч рублей.



Чуть позже, на улице 9 Мая, они приметили борсетку в руках прохожего, напали на него и забрали 9 тысяч рублей. В этом случае мужчину избивали только четверо братьев.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.