В Туле осудят пятерых братьев-разбойников
Граждане напились алкоголя, а потом избили и ограбили двух человек.
В Туле пятеро братьев, представителей цыганского этноса, обвиняются в разбое.
В ходе предварительного расследования установлено, что ночью 12 января обвиняемые напились алкоголя и отправились гулять по улицам города. Около здания ТулГУ они избили незнакомого мужчину и похитили у него 15 тысяч рублей.
Чуть позже, на улице 9 Мая, они приметили борсетку в руках прохожего, напали на него и забрали 9 тысяч рублей. В этом случае мужчину избивали только четверо братьев.
Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.
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