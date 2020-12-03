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В Туле осудят пятерых братьев-разбойников

В Туле осудят пятерых братьев-разбойников

Граждане напились алкоголя, а потом избили и ограбили двух человек.

В Туле пятеро братьев, представителей цыганского этноса, обвиняются в разбое.

В ходе предварительного расследования установлено, что ночью 12 января обвиняемые напились алкоголя и отправились гулять по улицам города. Около здания ТулГУ они избили незнакомого мужчину и похитили у него 15 тысяч рублей.

Чуть позже, на улице 9 Мая, они приметили борсетку в руках прохожего, напали на него и забрали 9 тысяч рублей. В этом случае мужчину избивали только четверо братьев. 

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:22 +3
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