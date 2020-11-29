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«Арсенал» - «Зенит»: огненный матч

«Арсенал» - «Зенит»: огненный матч

Оружейники в заключительном домашнем матче года взяли очко в поединке с чемпионом.

Проблемы «Арсенала» с составом продолжают усиливаться. И это подтвердил стартовый протокол. На сей раз команда не досчиталась десять игроков основного состава. Нигматуллин, Беляев, Комбаров, Григалава, Бауэр, Чаушич, Денисов, Ткачев, Луценко, Кангва – у туляков сейчас в лазарете фактически находится еще один состав. Вот вам и последствия плотного графика и COVID-19 на лицо.
 
Глядя на этот список понимаешь, что у Дмитрия Парфенова особо и выбора нет, кого ставить в стартовый состав. На поле выходят те, кто жив и здоров. В таких ситуациях на первый план выходит мастерство тренерского штаба, он выжимает максимум из тех футболистов, которые есть в наличии. Невзирая на результат матча с «Локомотивом», Дмитрий Владимировичу нужно отдать должное, он с этой задачей справляется очень хорошо.
 
 
Похожие проблемы с составом, как бы это смешно не звучало, испытывал и «Зенит», который остался без Караваева, Оздоева, Вендела, Ловрена и Ракицкого.
 
Так на эту встречу обе команды вышли в экспериментальных составах.
 
«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Довбня, Мохаммед, Сокол, Ломовицкий, Костадинов, К.Кангва, Пантелеев, Панченко, Джорджевич.
 
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дриусси, Малком, Дзюба.
 
Эта встреча, как и все матчи в 16 туре началась с минуты молчания в память об ушедшем из жизни величайшем аргентинце Марадоне.
 
Стартовый отрезок матча остался за «Зенитом». На 4-ой минуте Малком показал, почему он стоит 40 миллионов евро, накрутил половину футболистов «Арсенала», дошел до штрафной и покатил на Кузяева. Далер скинул на Дзюбу, который фактически бил в пустой угол, но забить ему помешал Сокол, Артем в потрясающем подкате выбил мяч на угловой.
Спустя считанные минуты хорошие возможности забить упустили Ерохин и Жирков, выстрелы петербуржцев получились неточными.
 
А на исходе 20-ой минуты «Арсенал» ответил своей атакой, которая могла завершиться одиннадцатиметровым. Джорджевич пяткой скинул мяч на Панченко, Кирилл пробил в сторону ворот и попал в руку Прохина. Арсенальцы потребовали пенальти. Но арбитр посчитал, что всё было по правилам.
 
 
Понимая, что «Зенит» вряд ли пустит в свою штрафную, оружейники раз за разом били с дальних дистанций. И в этом плане самым активным был Ломовицкий, Александр дважды бил и каждый раз мяч проходил рядом со штангой ворот Кержакова.
 
Первый тайм получился захватывающим, команды, невзирая на трудности с составом старались активно идти в атаку и мяч практически не задерживался в центре поля. И по такой игре моменты шли один за другим. На 33 минуте Барриос буквально простил нашу команду. Колумбиец оказался в гордом одиночестве перед воротами Шамова, но попасть в цель с трех метров не сумел.
Свой убойный момент был и туляков. Под занавес тайма Кадири выцепил мяч у соперника, отдал на Джорджевича, тот забросил на Панченко. Кирилл выбежал один на один с вратарем, но Прохин успел помешать нападающему, мяч прошел рядом с целью.
 
На перерыв команды ушли с нулями на табло. После паузы «Зенит» решил чуть взвинтить темп и стал чаще бывать у ворот Шамова. Дриусси и Дзюба по очереди пробивали по воротам, их удары заблокировали арсенальцы. Затем зенитовцы выдали серию из трех угловых подряд, но и тут наша оборона выстояла.
 
Поднять голову тулякам удалось лишь на 65 минуте. Панченко получил мяч в штрафной «Зенита» и пробил, удар пришел в кого-то из защитников соперника.
Верный шанс забить вновь был у Дзюбы. Жирков прострелил от лицевой в штрафную на Артема, форвард пробил с линии вратарской, но Шамов каким-то чудом спас команду.
 
«Арсенал» на этот момент ответил ударом Костадинова с 20 метров, Кержаков справился с непростым выстрелом оружейников.
 
 
Под занавес матча силы начали оставлять туляков. Видно было, что команда немного подсела и «Зенит» мог воспользоваться этим. Уже в добавленное время, гости всем составом пошли в нашу штрафную и попытались занести мяч в сетку Шамова. Однако, самоотверженная игра голкипера и защитников, в частности Довбни и
Кадири, не позволили это сделать. Финальный свисток подвел логический итог этой встречи – ничья 0:0.
 
Пока еще сложно делать глобальных выводов относительно работы тренерского штаба Дмитрия Парфенова, но уже сейчас можно сказать, что у оружейников появился характер. Команда, наконец, сплотилась и старается выдавать свой максимум в каждой встрече. Если так дальше пойдет дело, то с возвращением всех травмированных из лазарета «Арсенал» сумеет выбраться из подвала турнирной таблицы и вернет себе место в верхних рядах таблицы.
 
 
«Арсенал» набрал 1000-е очко в домашних матчах чемпионатов России на всех уровнях исходя из 3-очковой системы подсчета. Для этого команде потребовалось 497 игр, в которых туляки одержали 299 побед и 103 раза сыграли вничью.
 
За 6 матчей в Туле в рамках премьер-лиги зенитовцы последовательно забивали 4,5,3,2,1 и 0 мячей.
После того, как в игре не принял участия Даниил Хлусевич, в составе «Арсенала» не осталось ни одного футболиста, выходившего на поле во всех матчах нынешнего чемпионата.
 
«Зенит» второй раз подряд прервал 7-матчевую домашнюю голевую серию «Арсенала». Этот показатель – второй по продолжительности за всё время выступлений туляков в премьер-лиге. Последний раз арсенальцы уходили с поля без гола в игре на своём поле 9 августа, когда в матче 1-го тура разошлись миром с «Ахматом» (0:0).
 
Анри Хагуш провёл 69-й матч за «Арсенал» в премьер-лиге и вышел на 7-е место по количеству игр за туляков в элите за всё время выступлений арсенальцев среди лучших клубов страны. Он оставил на восьмой строчке Виктора Альвареса с 68-ю выходами на поле.
 
 

«Арсенал» - «Зенит» Санкт-Петербург - 0:0

28 ноября. Тула. Центральный стадион, 1916 зрителей. Судьи Евгений Кукуляк (Калуга), Наиль Сейфетдинов (Казань), Владимир Миневич (Смоленск).
 
«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Довбня, Мохаммед, Сокол (Хагуш, 76), Ломовицкий (Громыко, 76), Костадинов, К.Кангва, Пантелеев (Ковалев, 55), Панченко, Джорджевич (Минаев, 82).
 
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков (Мусаев, 76), Ерохин (Азмун, 62), Сутормин, Кузяев, Барриос, Дриусси (Мостовой, 76), Малком, Дзюба (Шамкин, 90).
 
Предупреждены Ломовицкий (37), К.Кангва (39), Костадинов (72), Панченко (90), Барриос (90).
 
Удары (в створ): 8 (1) – 17 (2). Угловые: 3 – 10. Голевые моменты: 2 – 4.
 
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