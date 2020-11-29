«Арсенал» - «Зенит»: огненный матч

Оружейники в заключительном домашнем матче года взяли очко в поединке с чемпионом.

Проблемы «Арсенала» с составом продолжают усиливаться. И это подтвердил стартовый протокол. На сей раз команда не досчиталась десять игроков основного состава. Нигматуллин, Беляев, Комбаров, Григалава, Бауэр, Чаушич, Денисов, Ткачев, Луценко, Кангва – у туляков сейчас в лазарете фактически находится еще один состав. Вот вам и последствия плотного графика и COVID-19 на лицо.

Глядя на этот список понимаешь, что у Дмитрия Парфенова особо и выбора нет, кого ставить в стартовый состав. На поле выходят те, кто жив и здоров. В таких ситуациях на первый план выходит мастерство тренерского штаба, он выжимает максимум из тех футболистов, которые есть в наличии. Невзирая на результат матча с «Локомотивом», Дмитрий Владимировичу нужно отдать должное, он с этой задачей справляется очень хорошо.

Похожие проблемы с составом, как бы это смешно не звучало, испытывал и «Зенит», который остался без Караваева, Оздоева, Вендела, Ловрена и Ракицкого.

«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Довбня, Мохаммед, Сокол, Ломовицкий, Костадинов, К.Кангва, Пантелеев, Панченко, Джорджевич.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дриусси, Малком, Дзюба.

Эта встреча, как и все матчи в 16 туре началась с минуты молчания в память об ушедшем из жизни величайшем аргентинце Марадоне.

Стартовый отрезок матча остался за «Зенитом». На 4-ой минуте Малком показал, почему он стоит 40 миллионов евро, накрутил половину футболистов «Арсенала», дошел до штрафной и покатил на Кузяева. Далер скинул на Дзюбу, который фактически бил в пустой угол, но забить ему помешал Сокол, Артем в потрясающем подкате выбил мяч на угловой.

Спустя считанные минуты хорошие возможности забить упустили Ерохин и Жирков, выстрелы петербуржцев получились неточными.

А на исходе 20-ой минуты «Арсенал» ответил своей атакой, которая могла завершиться одиннадцатиметровым. Джорджевич пяткой скинул мяч на Панченко, Кирилл пробил в сторону ворот и попал в руку Прохина. Арсенальцы потребовали пенальти. Но арбитр посчитал, что всё было по правилам.

Понимая, что «Зенит» вряд ли пустит в свою штрафную, оружейники раз за разом били с дальних дистанций. И в этом плане самым активным был Ломовицкий, Александр дважды бил и каждый раз мяч проходил рядом со штангой ворот Кержакова.

Первый тайм получился захватывающим, команды, невзирая на трудности с составом старались активно идти в атаку и мяч практически не задерживался в центре поля. И по такой игре моменты шли один за другим. На 33 минуте Барриос буквально простил нашу команду. Колумбиец оказался в гордом одиночестве перед воротами Шамова, но попасть в цель с трех метров не сумел.

Свой убойный момент был и туляков. Под занавес тайма Кадири выцепил мяч у соперника, отдал на Джорджевича, тот забросил на Панченко. Кирилл выбежал один на один с вратарем, но Прохин успел помешать нападающему, мяч прошел рядом с целью.

На перерыв команды ушли с нулями на табло. После паузы «Зенит» решил чуть взвинтить темп и стал чаще бывать у ворот Шамова. Дриусси и Дзюба по очереди пробивали по воротам, их удары заблокировали арсенальцы. Затем зенитовцы выдали серию из трех угловых подряд, но и тут наша оборона выстояла.

Поднять голову тулякам удалось лишь на 65 минуте. Панченко получил мяч в штрафной «Зенита» и пробил, удар пришел в кого-то из защитников соперника.

Верный шанс забить вновь был у Дзюбы. Жирков прострелил от лицевой в штрафную на Артема, форвард пробил с линии вратарской, но Шамов каким-то чудом спас команду.

«Арсенал» на этот момент ответил ударом Костадинова с 20 метров, Кержаков справился с непростым выстрелом оружейников.

Под занавес матча силы начали оставлять туляков. Видно было, что команда немного подсела и «Зенит» мог воспользоваться этим. Уже в добавленное время, гости всем составом пошли в нашу штрафную и попытались занести мяч в сетку Шамова. Однако, самоотверженная игра голкипера и защитников, в частности Довбни и

Кадири, не позволили это сделать. Финальный свисток подвел логический итог этой встречи – ничья 0:0.

Пока еще сложно делать глобальных выводов относительно работы тренерского штаба Дмитрия Парфенова, но уже сейчас можно сказать, что у оружейников появился характер. Команда, наконец, сплотилась и старается выдавать свой максимум в каждой встрече. Если так дальше пойдет дело, то с возвращением всех травмированных из лазарета «Арсенал» сумеет выбраться из подвала турнирной таблицы и вернет себе место в верхних рядах таблицы.

«Арсенал» набрал 1000-е очко в домашних матчах чемпионатов России на всех уровнях исходя из 3-очковой системы подсчета. Для этого команде потребовалось 497 игр, в которых туляки одержали 299 побед и 103 раза сыграли вничью. За 6 матчей в Туле в рамках премьер-лиги зенитовцы последовательно забивали 4,5,3,2,1 и 0 мячей. После того, как в игре не принял участия Даниил Хлусевич, в составе «Арсенала» не осталось ни одного футболиста, выходившего на поле во всех матчах нынешнего чемпионата. «Зенит» второй раз подряд прервал 7-матчевую домашнюю голевую серию «Арсенала». Этот показатель – второй по продолжительности за всё время выступлений туляков в премьер-лиге. Последний раз арсенальцы уходили с поля без гола в игре на своём поле 9 августа, когда в матче 1-го тура разошлись миром с «Ахматом» (0:0). Анри Хагуш провёл 69-й матч за «Арсенал» в премьер-лиге и вышел на 7-е место по количеству игр за туляков в элите за всё время выступлений арсенальцев среди лучших клубов страны. Он оставил на восьмой строчке Виктора Альвареса с 68-ю выходами на поле.