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Волейболистки «Тулицы» вышли из коронавирусного карантина

Волейболистки «Тулицы» вышли из коронавирусного карантина

Спортсменки готовятся к матчу с красноярским «Енисеем».

Волейбольная «Тулица» вышла из коронавирусного карантина. Об этом Myslo рассказал директор клуба Валерий Московский.

– К счастью, тяжелых форм заболевания в команде не было. Сейчас мы снова в игре. 3 ноября уже провели первую тренировку. Подойти к матчу с «Енисеем» в 100% готовности, думаю, нереально, так как болезнь наложила свой отпечаток и до полного восстановления ещё далеко. Но есть такое понятие «играть на морально-волевых», так что настрой боевой.

Отметим, что матч с «Енисеем» состоится уже завтра, 7 ноября, в 19.00 в манеже «Арсенала». Клуб сообщает, что все билеты на игру распроданы. За подробностями противостояния следите в группе «Тулицы» ВКонтакте.

Полную версию интервью с Валерием Московским об игре тульской команды читайте на Myslo здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:20 +3
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