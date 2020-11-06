Волейболистки «Тулицы» вышли из коронавирусного карантина
Спортсменки готовятся к матчу с красноярским «Енисеем».
Волейбольная «Тулица» вышла из коронавирусного карантина. Об этом Myslo рассказал директор клуба Валерий Московский.
– К счастью, тяжелых форм заболевания в команде не было. Сейчас мы снова в игре. 3 ноября уже провели первую тренировку. Подойти к матчу с «Енисеем» в 100% готовности, думаю, нереально, так как болезнь наложила свой отпечаток и до полного восстановления ещё далеко. Но есть такое понятие «играть на морально-волевых», так что настрой боевой.
Отметим, что матч с «Енисеем» состоится уже завтра, 7 ноября, в 19.00 в манеже «Арсенала». Клуб сообщает, что все билеты на игру распроданы. За подробностями противостояния следите в группе «Тулицы» ВКонтакте.
Полную версию интервью с Валерием Московским об игре тульской команды читайте на Myslo здесь.