Волейболистки «Тулицы» вышли из коронавирусного карантина

Волейбольная «Тулица» вышла из коронавирусного карантина. Об этом Myslo рассказал директор клуба Валерий Московский.

– К счастью, тяжелых форм заболевания в команде не было. Сейчас мы снова в игре. 3 ноября уже провели первую тренировку. Подойти к матчу с «Енисеем» в 100% готовности, думаю, нереально, так как болезнь наложила свой отпечаток и до полного восстановления ещё далеко. Но есть такое понятие «играть на морально-волевых», так что настрой боевой.

Отметим, что матч с «Енисеем» состоится уже завтра, 7 ноября, в 19.00 в манеже «Арсенала». Клуб сообщает, что все билеты на игру распроданы. За подробностями противостояния следите в группе «Тулицы» ВКонтакте.

Полную версию интервью с Валерием Московским об игре тульской команды читайте на Myslo здесь.