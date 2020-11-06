Кому из туляков в ноябре отключат газ? Публикуем график
В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» продолжат техническое обслуживание газового оборудования.
В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме
напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для
выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут
присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц,
находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
9 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 1
- ул. Мартеновская, 24, подъезд № 1
- ул. Октябрьская, 10, подъезд № 1
10 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 2
- ул. Мартеновская, 24, подъезд № 2
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 1
11 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 1
- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 3
- ул. Металлургов, 18, подъезд № 1
- ул. Октябрьская, 10, подъезд № 2
12 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 4
- ул. Металлургов, 18, подъезд № 2
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 2
13 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 2
16 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Щегловская Засека, 49
- ул. Кутузова, 136
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 3
- ул. Максимовского, 4, подъезд № 1
17 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 3
18 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 16, подъезд № 1
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 4
- ул. Максимовского, 4, подъезд № 2
19 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 16, подъезд № 2
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 4.
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