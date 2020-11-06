Кому из туляков в ноябре отключат газ? Публикуем график

В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме

напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для

выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут

присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц,

находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

9 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 1

- ул. Мартеновская, 24, подъезд № 1

- ул. Октябрьская, 10, подъезд № 1

10 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 2

- ул. Мартеновская, 24, подъезд № 2

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 1

11 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 1

- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 3

- ул. Металлургов, 18, подъезд № 1

- ул. Октябрьская, 10, подъезд № 2

12 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 4

- ул. Металлургов, 18, подъезд № 2

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 2

13 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 2

16 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Щегловская Засека, 49

- ул. Кутузова, 136

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 3

- ул. Максимовского, 4, подъезд № 1

17 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 3

18 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Металлургов, 16, подъезд № 1

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 4

- ул. Максимовского, 4, подъезд № 2

19 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Металлургов, 16, подъезд № 2

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 4.



