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Туляк предложил гаишникам взятку, но они отказались

Туляк предложил гаишникам взятку, но они отказались

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Щекино Тульской области Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении местного 35-летнего жителя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
 
Преступление было совершено в служебном автомобиле ДПС. Мужчина передал инспекторам ДПС ОГИБДД ОМВД России по Щекинскому району Тульской области две тысячи. За эту сумму он предлагал не составлять на него протокол об административном правонарушении и игнорировать то, что он сел за руль без водительских прав.
 
«Сотрудник ГИБДД отказался от получения денежных средств, после чего действия обвиняемого были пресечены сотрудниками полиции. Мужчине избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде, предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:59 +7
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