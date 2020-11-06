Туляк предложил гаишникам взятку, но они отказались

В Щекино Тульской области Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении местного 35-летнего жителя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Преступление было совершено в служебном автомобиле ДПС. Мужчина передал инспекторам ДПС ОГИБДД ОМВД России по Щекинскому району Тульской области две тысячи. За эту сумму он предлагал не составлять на него протокол об административном правонарушении и игнорировать то, что он сел за руль без водительских прав.

«Сотрудник ГИБДД отказался от получения денежных средств, после чего действия обвиняемого были пресечены сотрудниками полиции. Мужчине избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде, предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.