новости
новости
Регистрация
Волейболистки «Тулицы» заразились коронавирусом: команда ушла на карантин

Волейболистки «Тулицы» заразились коронавирусом: команда ушла на карантин

COVID-19 подтвержден у 10 человек – сотрудников клуба и спортсменок.

Волейболистки «Тулицы» ушли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Как рассказал Myslo директор клуба Валерий Московский, первый заболевший и несколько сомнительных результатов были выявлены 15 октября.

- С этого момента команда находилась на карантине, игроки — на самоизоляции по месту жительства. К сожалению, повторное тестирование подтвердило заболевание у 10 человек — волейболисток и сотрудников клуба. Вследствие этого выездной тур в Челябинск отменен. На данный момент все заболевшие получают необходимое лечение, тяжелых форм ни у кого нет. Сейчас проводятся консультации об участии в полуфинале Кубка России 30−31 октября в Екатеринбурге.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:08 0
Другие статьи по темам
Люди
Валерий Московский
Место
Тула
Прочее
ТулицаволейболволейболисткиВК Тулица

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле житель табора попался на мошенничестве
В Туле житель табора попался на мошенничестве
Банкротство физлиц: почему не стоит дарить имущество родственникам?
Банкротство физлиц: почему не стоит дарить имущество родственникам?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.