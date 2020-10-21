Волейболистки «Тулицы» заразились коронавирусом: команда ушла на карантин

COVID-19 подтвержден у 10 человек – сотрудников клуба и спортсменок.

Волейболистки «Тулицы» ушли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Как рассказал Myslo директор клуба Валерий Московский, первый заболевший и несколько сомнительных результатов были выявлены 15 октября.

- С этого момента команда находилась на карантине, игроки — на самоизоляции по месту жительства. К сожалению, повторное тестирование подтвердило заболевание у 10 человек — волейболисток и сотрудников клуба. Вследствие этого выездной тур в Челябинск отменен. На данный момент все заболевшие получают необходимое лечение, тяжелых форм ни у кого нет. Сейчас проводятся консультации об участии в полуфинале Кубка России 30−31 октября в Екатеринбурге.