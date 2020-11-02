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СМИ: Дмитрий Парфенов отправился на переговоры в Тулу
Фото: Sport24.

СМИ: Дмитрий Парфенов отправился на переговоры в Тулу

Экс-тренер «Урала» – основной кандидат на должность тренера «Арсенала».

46-летний бывший тренер «Урала» Дмитрий Парфенов отправился на переговоры в Тулу, пишет «СЭ».
 
По информации издания, Парфенов является основным кандидатом на пост главного тренера «Арсенала» в случае отставки Сергея Подпалого.
 
Напомним, после тринадцати сыгранных туров тульский «Арсенал» занимает 12-е место в Российской премьер-лиге, набрав 12 очков. 
 
Сюжет: Арсенал
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