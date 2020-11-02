Фото: Sport24.
СМИ: Дмитрий Парфенов отправился на переговоры в Тулу
Экс-тренер «Урала» – основной кандидат на должность тренера «Арсенала».
46-летний бывший тренер «Урала» Дмитрий Парфенов отправился на переговоры в Тулу, пишет «СЭ».
По информации издания, Парфенов является основным кандидатом на пост главного тренера «Арсенала» в случае отставки Сергея Подпалого.
Напомним, после тринадцати сыгранных туров тульский «Арсенал» занимает 12-е место в Российской премьер-лиге, набрав 12 очков.
сегодня, в 17:34, 37 1942 -1
сегодня, в 11:47, 40 688 0
сегодня, в 10:10, 117 1778 3
31 октября, в 22:25, 60 2634 -6