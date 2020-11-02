новости
новости
Регистрация
В Тульской области с коронавирусом госпитализировано 1080 человек

В Тульской области с коронавирусом госпитализировано 1080 человек

В тяжелом состоянии в реанимации находятся 90 пациентов.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк на заседании оперштаба рассказал, что в регионе развернуто девять госпиталей для лечения больных коронавирусом. Коечный фонд — 1608 с учетом находящегося в резерве госпиталя на базе палато-боксированного корпуса детской больницы. Там сейчас пока пациентов нет.

– В регионе госпитализировано 1080 человек. На предыдущей неделе средний прирост занятости коечного фонда составил 7 мест в день. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 90 человек, на ИВЛ — 64 пациента, кислородную поддержку получают порядка 500 человек. На дому с подтвержденным коронавирусом находятся 4337 человек.

По словам министра, 26 октября вышли новые методические рекомендации Минздрава по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом. Перечень медпрепаратов был значительно увеличен.

Также Алексей Эрк рассказал, что региону выделят 55 млн рублей на обеспечение пациентов лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Проводится работа по заключению контрактов на поставку лекарств региону.

– Думаю, в течение недели эту работу проведем. Хотя у оптовых поставщиков есть некоторые сложности, — заявил министр здравоохранения.

Сюжет: Коронавирус
В Туле санаторий «Слободка» перепрофилируют под ковидный госпиталь
Жизнь Тулы и области
В Туле санаторий «Слободка» перепрофилируют под ковидный госпиталь
сегодня, в 18:10, 19 884 1
Алексей Дюмин о коронавирусе среди пенсионеров: «Мы теряем пожилых людей, а они еще могли пожить!»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин о коронавирусе среди пенсионеров: «Мы теряем пожилых людей, а они еще могли пожить!»
сегодня, в 16:58, 53 1805 1
В 145 аптеках Тульской области – дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов
Жизнь Тулы и области
В 145 аптеках Тульской области – дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов
сегодня, в 16:17, 80 2601 1
За неделю 12 туляков привезли коронавирус из Турции
Жизнь Тулы и области
За неделю 12 туляков привезли коронавирус из Турции
сегодня, в 15:58, 59 1180 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:17 +1
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Эрк
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
СМИ: Дмитрий Парфенов отправился на переговоры в Тулу
СМИ: Дмитрий Парфенов отправился на переговоры в Тулу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.