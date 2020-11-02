В Тульской области с коронавирусом госпитализировано 1080 человек

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк на заседании оперштаба рассказал, что в регионе развернуто девять госпиталей для лечения больных коронавирусом. Коечный фонд — 1608 с учетом находящегося в резерве госпиталя на базе палато-боксированного корпуса детской больницы. Там сейчас пока пациентов нет.

– В регионе госпитализировано 1080 человек. На предыдущей неделе средний прирост занятости коечного фонда составил 7 мест в день. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 90 человек, на ИВЛ — 64 пациента, кислородную поддержку получают порядка 500 человек. На дому с подтвержденным коронавирусом находятся 4337 человек.

По словам министра, 26 октября вышли новые методические рекомендации Минздрава по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом. Перечень медпрепаратов был значительно увеличен.

Также Алексей Эрк рассказал, что региону выделят 55 млн рублей на обеспечение пациентов лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Проводится работа по заключению контрактов на поставку лекарств региону.

– Думаю, в течение недели эту работу проведем. Хотя у оптовых поставщиков есть некоторые сложности, — заявил министр здравоохранения.