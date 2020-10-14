Дебют Панченко, травма Ткачева, гол Пантелеева: тульский «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА

фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Тульский «Арсенал» разошелся миром с московским ЦСКА. Товарищеский матч состоялся на базе «армейцев» в Ватутинках вчера, 13 октября.

Игра завершилась со счетом 1:1. У туляков забитым мячом с пенальти отметился Владислав Пантелеев. ЦСКА ответил голом Гайча, который также реализовал одиннадцатиметровый.

Отметим, что в самом начале матча травму получил Сергей Ткачев и вместо него на поле появился Кирилл Панченко, дебютировавший таким образом за туляков.

Следующую игру «Арсенал» проведет уже в рамках Российской премьер-лиги. 18 октября в гости к тулякам приедет «Урал».