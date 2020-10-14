В Туле осудят женщину, зарезавшую бывшего сожителя

Она ударила любимого ножом в сердце, узнав, что у него появилась другая.

В Туле 46-летняя женщина обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 16 августа ранее судимая женщина (причинила здоровью экс-сожителя легкий вред) напилась и отправилась в гости к бывшему сожителю.

Узнав, что он живет с другой женщиной (которая, к слову, в свое время была осуждена за убийство сожителя), обвиняемая ударила его ножом в сердце.

35-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении ревнивой тулячки направлено в суд для рассмотрения по существу.