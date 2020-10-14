В Туле осудят женщину, зарезавшую бывшего сожителя
Она ударила любимого ножом в сердце, узнав, что у него появилась другая.
В Туле 46-летняя женщина обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительным данным, 16 августа ранее судимая женщина (причинила здоровью экс-сожителя легкий вред) напилась и отправилась в гости к бывшему сожителю.
Узнав, что он живет с другой женщиной (которая, к слову, в свое время была осуждена за убийство сожителя), обвиняемая ударила его ножом в сердце.
35-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Уголовное дело в отношении ревнивой тулячки направлено в суд для рассмотрения по существу.
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