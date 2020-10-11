Панченко будет выступать в тульском «Арсенале» под номером 13

фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

30-летний нападающий заключил двухлетний контракт с тульским клубом, сообщает пресс-служба ПФК «Арсенал».

Кирилл Панченко известен по выступлениям за «Мордовию», «Томь», ЦСКА и московское «Динамо». В составе армейцев он стал чемпионом России. Текущий сезон игрок начал в «Тамбове».

В «Арсенале» опытный форвард, способный сыграть и в полузащите, будет выступать под №13.