фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Панченко будет выступать в тульском «Арсенале» под номером 13
Пресс-служба туляков подтвердила трансфер.
Тульский «Арсенал» официально объявил о трансфере Кирилла Панченко.
30-летний нападающий заключил двухлетний контракт с тульским клубом, сообщает пресс-служба ПФК «Арсенал».
Кирилл Панченко известен по выступлениям за «Мордовию», «Томь», ЦСКА и московское «Динамо». В составе армейцев он стал чемпионом России. Текущий сезон игрок начал в «Тамбове».
В «Арсенале» опытный форвард, способный сыграть и в полузащите, будет выступать под №13.