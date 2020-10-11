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Панченко будет выступать в тульском «Арсенале» под номером 13
фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Панченко будет выступать в тульском «Арсенале» под номером 13

Пресс-служба туляков подтвердила трансфер.

Тульский «Арсенал» официально объявил о трансфере Кирилла Панченко.
 
30-летний нападающий заключил двухлетний контракт с тульским клубом, сообщает пресс-служба ПФК «Арсенал». 
 
Кирилл Панченко известен по выступлениям за «Мордовию», «Томь», ЦСКА и московское «Динамо». В составе армейцев он стал чемпионом России. Текущий сезон игрок начал в «Тамбове». 
 
В «Арсенале» опытный форвард, способный сыграть и в полузащите, будет выступать под №13. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 08:03 +1
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