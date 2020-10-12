В ДТП с тремя авто на ул. Кутузова в Туле пострадала женщина

Рано утром 12 октября на ул. Кутузова в Туле произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы города примерно в 5.30.

По предварительным данным, при повороте налево, на ул. Бондаренко, водитель Lada Largus не пропустил следовавший по ул. Кутузова Ford Fusion. После удара иномарку отбросило на Ford Focus, водитель которого ожидал своей очереди на поворот. Отметим, что в момент дорожно-транспортного происшествия светофор работал в режиме «мигающий желтый».

В результате автоаварии пострадала и была доставлена в больницу пассажирка Ford Fusion. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.