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Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города

Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города

Награждение прошло на сцене Казанской набережной.

В субботу, 26 сентября, в День города на главной сцене Казанской набережной наградили выдающихся туляков. К собравшимся обратился глава администрации Дмитрий Миляев:
 
– От всей души поздравляю всех с Днем города-героя Тулы. Наш город имеет многовековую историю, может ею гордиться. А сегодня мы ещё и отмечаем знаменательную дату – 500-летие Тульского кремля. Сегодня это, бесспорно, – сердце и символ города Тулы. Тула всегда была городом мастеров, оружейников, патриотов. Такой она была, есть и будет. Тула постоянно преображается, сегодня это сильный культурный и туристический центр. И это наша общая работа. Тулякам я хочу пожелать здоровья, удачи и новых достижений.
 
Дмитрий Миляев вручил награды 28 тулякам за большой вклад в обеспечение благополучия и стабильности общества, в экономическое и социальное развитие города.
 
  • Почетным знаком «За заслуги перед городом» I степени наградили Валерия Новикова, директора по развитию ООО «Монтажспецконструкция».
  • Почетным знаком «За заслуги перед городом» II степени — Вячеслава Борисова, члена общественной организации «Тульский городской союз ветеранов Афганистана «Братство», Нелю Вырцеву, члена Тульского областного комитета Российского союза ветеранов, и президента Совета Тульского областного еврейского благотворительного центра «Хасдей Нэшама» Фаину Саневич.
  • Почетный знак администрации города Тулы «Тульский меценат» II степени получила генеральный директор ООО «Кондитерская фабрика «Тульские пряники» Ирина Полякова.
  • Почетным знаком администрации города Тулы «Тульский меценат» III степени награждена директор по персоналу агентства недвижимости «Астория» Татьяна Панина.
  • Медаль администрации города Тулы «За вклад в сфере благоустройства и ЖКХ» вручили спасателю Центра гражданской защиты и спасательных работ» Сергею Козлову.
  • Медаль администрации города Тулы «За вклад в развитие транспорта и дорожного хозяйства» получил водитель автобуса городских маршрутов 1-го класса МКП «Тулгорэлектротранс» Виктор Коблов.
 
Медаль администрации города Тулы «За вклад в развитие образования» получили:
  • директор Центра образования №55 Татьяна Бессуднова,
  • директор Центра образования – гимназии №30 Александр Брус,
  • директор Центра образования №2 им. Олега Матвеева Ольга Гольдарб,
  • учитель Лицея №1 Светлана Евтеева,
  • учитель лицея №2 им. Бориса Слободскова Людмила Комиссарова,
  • директор Центра развития ребенка – детского сада №5 «Мир детства» Елена Лебедева,
  • директор Центра образования №27 Олег Маленков,
  • директор Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания Андрей Степанов,
  • директор Центра образования – гимназии №11 им.  Александра и Олега Трояновских Олеся Филина.
 
Почетные грамоты администрации города Тулы получили:
  • воспитатель Центра образования №37 им. Василия Храмченко Наталья Бушенкова,
  • оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Туле Сергей Викулов,
  • главный врач Тульского областного наркологического диспансера Николай Висягин,
  • прапорщик полиции, водитель следственно-оперативной группы дружинной части отдела полиции «Криволученский» УМВД России по городу Туле Эдуард Краснов,
  • учитель Центра образования №16 Елена Новоселова,
  • инженер производственно-технического отдела АО «Спецавтохозяйство» Роман Рязанцев,
  • майор полиции, старший дознаватель отдела дознания отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Туле Юлия Сарычева,
  • учитель Центра образования – гимназии №1 Галина Сущинская,
  • мастер участка отдела по содержанию дорожно-транспортной инфраструктуры Центра организации дорожно-транспортной деятельности города Тула Дмитрий Фёдоров,
  • водитель пассажирского трамвая МКП «Тулгорэлектротранс» Белла Цуканова.

 

Галерея
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 1
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 2
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 3
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 4
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 5
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 6
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 7
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 8
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 9
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 10
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 11
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 12
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 13
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 14
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 15
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 16
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 17
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 18
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 19
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 20
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 21
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 22
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 23
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 24
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 25
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 26
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 27
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 28
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 29
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 30
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 31
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 32
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 33
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 34
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 35
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 36
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 37
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 38
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 39
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 40
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 41
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 42
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 43
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 44
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 45
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 46
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 47
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 48
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 49
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 50
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 51
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 52
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 53
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 54
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 55
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 56
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 57
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 58
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 59
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 60
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 61
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 62
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 63
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 64
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 65
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 66
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 67
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 68
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 69
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 70
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 71
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 72
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 73
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 74
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 75
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 76
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 77
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 78
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 79
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 80
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 81
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 82
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 83
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 84
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 85
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 86
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 87
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 88
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 89
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 90
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Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 94
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 95
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города, Фото: 96
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:10 −1
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