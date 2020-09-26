Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города
Награждение прошло на сцене Казанской набережной.
В субботу, 26 сентября, в День города на главной сцене Казанской набережной наградили выдающихся туляков. К собравшимся обратился глава администрации Дмитрий Миляев:
– От всей души поздравляю всех с Днем города-героя Тулы. Наш город имеет многовековую историю, может ею гордиться. А сегодня мы ещё и отмечаем знаменательную дату – 500-летие Тульского кремля. Сегодня это, бесспорно, – сердце и символ города Тулы. Тула всегда была городом мастеров, оружейников, патриотов. Такой она была, есть и будет. Тула постоянно преображается, сегодня это сильный культурный и туристический центр. И это наша общая работа. Тулякам я хочу пожелать здоровья, удачи и новых достижений.
Дмитрий Миляев вручил награды 28 тулякам за большой вклад в обеспечение благополучия и стабильности общества, в экономическое и социальное развитие города.
- Почетным знаком «За заслуги перед городом» I степени наградили Валерия Новикова, директора по развитию ООО «Монтажспецконструкция».
- Почетным знаком «За заслуги перед городом» II степени — Вячеслава Борисова, члена общественной организации «Тульский городской союз ветеранов Афганистана «Братство», Нелю Вырцеву, члена Тульского областного комитета Российского союза ветеранов, и президента Совета Тульского областного еврейского благотворительного центра «Хасдей Нэшама» Фаину Саневич.
- Почетный знак администрации города Тулы «Тульский меценат» II степени получила генеральный директор ООО «Кондитерская фабрика «Тульские пряники» Ирина Полякова.
- Почетным знаком администрации города Тулы «Тульский меценат» III степени награждена директор по персоналу агентства недвижимости «Астория» Татьяна Панина.
- Медаль администрации города Тулы «За вклад в сфере благоустройства и ЖКХ» вручили спасателю Центра гражданской защиты и спасательных работ» Сергею Козлову.
- Медаль администрации города Тулы «За вклад в развитие транспорта и дорожного хозяйства» получил водитель автобуса городских маршрутов 1-го класса МКП «Тулгорэлектротранс» Виктор Коблов.
Медаль администрации города Тулы «За вклад в развитие образования» получили:
- директор Центра образования №55 Татьяна Бессуднова,
- директор Центра образования – гимназии №30 Александр Брус,
- директор Центра образования №2 им. Олега Матвеева Ольга Гольдарб,
- учитель Лицея №1 Светлана Евтеева,
- учитель лицея №2 им. Бориса Слободскова Людмила Комиссарова,
- директор Центра развития ребенка – детского сада №5 «Мир детства» Елена Лебедева,
- директор Центра образования №27 Олег Маленков,
- директор Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания Андрей Степанов,
- директор Центра образования – гимназии №11 им. Александра и Олега Трояновских Олеся Филина.
Почетные грамоты администрации города Тулы получили:
- воспитатель Центра образования №37 им. Василия Храмченко Наталья Бушенкова,
- оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Туле Сергей Викулов,
- главный врач Тульского областного наркологического диспансера Николай Висягин,
- прапорщик полиции, водитель следственно-оперативной группы дружинной части отдела полиции «Криволученский» УМВД России по городу Туле Эдуард Краснов,
- учитель Центра образования №16 Елена Новоселова,
- инженер производственно-технического отдела АО «Спецавтохозяйство» Роман Рязанцев,
- майор полиции, старший дознаватель отдела дознания отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Туле Юлия Сарычева,
- учитель Центра образования – гимназии №1 Галина Сущинская,
- мастер участка отдела по содержанию дорожно-транспортной инфраструктуры Центра организации дорожно-транспортной деятельности города Тула Дмитрий Фёдоров,
- водитель пассажирского трамвая МКП «Тулгорэлектротранс» Белла Цуканова.
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