Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города

В субботу, 26 сентября, в День города на главной сцене Казанской набережной наградили выдающихся туляков. К собравшимся обратился глава администрации Дмитрий Миляев:

– От всей души поздравляю всех с Днем города-героя Тулы. Наш город имеет многовековую историю, может ею гордиться. А сегодня мы ещё и отмечаем знаменательную дату – 500-летие Тульского кремля. Сегодня это, бесспорно, – сердце и символ города Тулы. Тула всегда была городом мастеров, оружейников, патриотов. Такой она была, есть и будет. Тула постоянно преображается, сегодня это сильный культурный и туристический центр. И это наша общая работа. Тулякам я хочу пожелать здоровья, удачи и новых достижений.

Дмитрий Миляев вручил награды 28 тулякам за большой вклад в обеспечение благополучия и стабильности общества, в экономическое и социальное развитие города.

Почетным знаком «За заслуги перед городом» I степени наградили Валерия Новикова, директора по развитию ООО «Монтажспецконструкция».

Почетным знаком «За заслуги перед городом» II степени — Вячеслава Борисова, члена общественной организации «Тульский городской союз ветеранов Афганистана «Братство», Нелю Вырцеву, члена Тульского областного комитета Российского союза ветеранов, и президента Совета Тульского областного еврейского благотворительного центра «Хасдей Нэшама» Фаину Саневич.

Почетный знак администрации города Тулы «Тульский меценат» II степени получила генеральный директор ООО «Кондитерская фабрика «Тульские пряники» Ирина Полякова.

Почетным знаком администрации города Тулы «Тульский меценат» III степени награждена директор по персоналу агентства недвижимости «Астория» Татьяна Панина.

Медаль администрации города Тулы «За вклад в сфере благоустройства и ЖКХ» вручили спасателю Центра гражданской защиты и спасательных работ» Сергею Козлову.

Медаль администрации города Тулы «За вклад в развитие транспорта и дорожного хозяйства» получил водитель автобуса городских маршрутов 1-го класса МКП «Тулгорэлектротранс» Виктор Коблов.

Медаль администрации города Тулы «За вклад в развитие образования» получили:

директор Центра образования №55 Татьяна Бессуднова,

директор Центра образования – гимназии №30 Александр Брус,

директор Центра образования №2 им. Олега Матвеева Ольга Гольдарб,

учитель Лицея №1 Светлана Евтеева,

учитель лицея №2 им. Бориса Слободскова Людмила Комиссарова,

директор Центра развития ребенка – детского сада №5 «Мир детства» Елена Лебедева,

директор Центра образования №27 Олег Маленков,

директор Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания Андрей Степанов,

директор Центра образования – гимназии №11 им. Александра и Олега Трояновских Олеся Филина.

Почетные грамоты администрации города Тулы получили: