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Экс-тренер «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки»
Фото из архива Myslo.

Экс-тренер «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки»

Сроки действия контракта не озвучиваются.

Бывший тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко стал новым наставником подмосковных «Химок». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Черевченко был тренером оружейников с 2018 года. 1 июля 2020 года после матча «Арсенала» с «Ахматом», который завершился со счетом 3:1 в пользу грозненской команды, Игорь Геннадьевич подал в отставку.

Сюжет: Арсенал
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