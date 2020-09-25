Экс-тренер «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки»

Фото из архива Myslo.

Бывший тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко стал новым наставником подмосковных «Химок». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Черевченко был тренером оружейников с 2018 года. 1 июля 2020 года после матча «Арсенала» с «Ахматом», который завершился со счетом 3:1 в пользу грозненской команды, Игорь Геннадьевич подал в отставку.