Туляки и гости города смогут отправить из кремля тематические открытки

На празднике у Тульского кремля появится свое почтовое отделение.

Почта России Тульской области выпустила тематические открытки, посвященные 500-летию Тульского кремля. Отправить их можно будет с главного исторического события года, которое пройдет 26 сентября в стенах каменной крепости.

На праздновании юбилейной даты будет работать отделение Почты России, где туляки и гости оружейной столицы смогут отправить оригинальные послания своим родным и близким прямо с места событий. Открытки выпущены тиражом более 10 тысяч экземпляров. На открытках изображены виды Тульского кремля с историческими заметками о старейшем сооружении региона и выдающемся памятнике русского оборонного зодчества.

Павильон Почты России будет работать в день празднования с 10.00 до 22.00. Почтовики подскажут гостям, как правильно заполнять адресные строки. В павильоне будет установлен почтовый ящик, корреспонденция из которого отправится в этот же день.

В павильоне Почты России также можно будет приобрести различную брендированную продукцию: почтовые марки, модели почтовых автомобилей и почтового самолета.