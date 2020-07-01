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Тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подал в отставку

Тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подал в отставку

Готовить команду будут Сергей Подпалый и Николай Ковардаев.

По итогам матча 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат» руководство клуба решило принять отставку главного тренера Игоря Черевченко.

Готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе ПФК «Арсенал» новомосковском «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый и наставник молодежки красно-желтых Николай Ковардаев.

 

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