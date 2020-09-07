Официально: Игрок «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в «Динамо»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Контракт с москвичами рассчитан на пять лет.

Один из ключевых игроков тульского «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в столичное «Динамо». Об этом оба клуба сегодня объявили официально. Как сообщает пресс-служба москвичей, контракт с игроком рассчитан на пять лет.



Фото пресс-службы «Динамо».

22-летний вингер пришел в «Арсенал» летом 2018 года и стал одной из ключевых фигур в составе красно-желтых. Даниил провел 46 матчей в чемпионате России и забил 7 мячей.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.