новости
новости
Регистрация
Официально: Игрок «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в «Динамо»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Официально: Игрок «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в «Динамо»

Контракт с москвичами рассчитан на пять лет.

Один из ключевых игроков тульского «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в столичное «Динамо». Об этом оба клуба сегодня объявили официально. Как сообщает пресс-служба москвичей, контракт с игроком рассчитан на пять лет.


Фото пресс-службы «Динамо».

22-летний вингер пришел в «Арсенал» летом 2018 года и стал одной из ключевых фигур в составе красно-желтых. Даниил провел 46 матчей в чемпионате России и забил 7 мячей.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.

Сюжет: Арсенал
Гурам Аджоев о возможной аренде Глушенкова: «Нас интересует и Месси»
Спорт
Гурам Аджоев о возможной аренде Глушенкова: «Нас интересует и Месси»
сегодня, в 17:48, 12 213 0
Футболист «Арсенала» Ламек Банда отправился в аренду в «Маккаби»
Спорт
Футболист «Арсенала» Ламек Банда отправился в аренду в «Маккаби»
сегодня, в 16:13, 58 364 2
Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в «Динамо»
Спорт
Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в «Динамо»
вчера, в 13:38, 77 5684 -1
«Арсенал» сыграет товарищеский матч с ЦСКА в закрытом режиме
Спорт
«Арсенал» сыграет товарищеский матч с ЦСКА в закрытом режиме
4 сентября, в 16:40, 2 1370 1
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:16 0
Другие статьи по темам
Люди
Даниил Лесовой
Место
Тула
Прочее
АрсеналДинамотрансферы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смерть подростка в ДТП под Щекино: водитель отправится в колонию почти на три года
Смерть подростка в ДТП под Щекино: водитель отправится в колонию почти на три года
«Трудовой десант» Тульской областной Думы в Ясной Поляне
«Трудовой десант» Тульской областной Думы в Ясной Поляне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.