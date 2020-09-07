Смерть подростка в ДТП под Щекино: водитель отправится в колонию почти на три года

Доказательства, собранные следственным отделом по Щекино СУ СК РФ по Тульской области признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему мужчине, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ночью 30 декабря 2018 года мужчина, двигаясь по д. Большая Тросна с выключенными фарами ближнего света и превышением максимальной разрешенной скорости движения, совершил наезд на 16-летнего подростка, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Щекинский районный суд Тульской области приговорил мужчину к 2 годам 8 месяцам колонии-поселения и трем годам лишения прав управления транспортными средствами.

Приговор суда в законную силу не вступил.