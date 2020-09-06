Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в «Динамо»
22-летний футболист подписал контракт с московских клубом сроком на 5 лет.
Информацию о переходе спорстмена из тульского «Арсенала» подтвердил бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук.
Отметим, тульский клуб выкупил игрока «Зенита» за 600 000 евро. В текущем сезоне Даниил Лесовой провел шесть матчей в РПЛ за «Арсенал» и забил два гола.
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