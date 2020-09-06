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Где в Туле отключат электричество

Где в Туле отключат электричество

Составлен график плановых ремонтных работ в Туле на объектах электроснабжения на следующую неделю с 7 по 11 сентября.

Электросетевыми компаниями для выполнения ремонтных работ на объектах энергетики запланированы отключения электроэнергии потребителей в Туле.

7 сентября будут затронуты следующие улицы и дома.

С 9.00 до 16.00:

  • ул. Демидовская, 56 к. 1, 56 к. 2, 56 к. 3, 54, 54/1;
  • ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.);
  • ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.);
  • ул. М. Расковой, 8, 8-а;
  • ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.);
  • ул. Карпинского, 1-41;
  • ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.);
  • ул. Кутузова, 57, 59;
  • ул. Осипенко, 17-24.

С 9.00 до 17.00:

  • ул. Фрунзе, 27, 21, 23;
  • ул. С. Перовской, 39, 34, 32, 26;
  • ул. Л. Толстого, 115, 117
  • ул. Дрейера, 14;
  • ул. Луначарского, 44;
  • ул. Ползунова, 12-а;
  • п. Горелки: ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 4-а, 6-а, 15-а, 16-а, 18-а; ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (нечётн.);
  • ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 4-а, 8-а, 4, 6, 8;
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 21, 34-а;
  • ул. Горельская, 8;
  • п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24;
  • Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.);
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.);
  • пр-д П. Морозова, 1-56; пер. Репина, 45, 47, 55, 57, 46, 50, 52, 54, 58, 60;
  • пр-д Полежаева, 5-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.);
  • ул. Полежаева, 1, 1-а, 2-б;
  • ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67.

Кроме того с 9.00 до 17.00 отключение электроснабжения для проведения работ по ремонту МТП (МТП №3315 Алексеевка). Отключаемые потребители – д. Алексеевка.

8 сентября будут затронуты следующие улицы и дома.

С 9.00 до 13.00:

  • ул. Первомайская, 8, 10;
  • пр. Ленина, 60, 54-б, 60-а.

С 9.00 до 16.00:

  • ул. Чмутова, 170-а, 170-198 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208;
  • 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.);
  • ул. Тихмянова, 1-п;
  • 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а;
  • 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з;
  • ул. Рязанская, 3;
  • ул. 2-я Волоховская, 8;
  • 4-й Волоховский пр-зд, 7.

С 9.00 до 17.00:

  • ул. Фрунзе, 25, 27, 29;
  • ул. С. Перовской, 39;
  • ул. Л. Толстого, 115, 117;
  • ул. Дрейера, 14;
  • ул. Луначарского, 44;
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 12, 15-а;
  • ул. Трудовая, 1-а, 2, 1;
  • ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7;
  • ул. М. Гончарова, 1-12, 6-а, 6-б, 5-а, 3, 2, 4, 7, 5, 8;
  • ул. Курковая, 150-а, 152, 152-а, 154;
  • ул. Железнодорожная, 1-а, 2-в, 7-а
  • ул. Осташева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.);
  • Пролетарская Набережная, 5-16;
  • п. Ново-Скуратово, 88-99, 99-а, 105-113, 59, 60, 105-б.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 – отключение электроснабжения для проведения работ по перетяжке провода и расчистке от древесно-кустарной растительности (отп. Долгое ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Маслово). Отключаемые потребители – Раздолки, Долгое.

9 сентября будут затронуты следующие улицы и дома.

С 9.00 до 12.00:

  • ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1, 1-а, 1-в;
  • ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4;
  • 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4;
  • ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26;
  • ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 2-в;
  • ул. Ликбеза, 3, 9, 11, 12, 14, 14-а, 15, 16, 17, 19, 27, 31;
  • ул. Б. Кулига, 4, 39;
  • ул. Клинская, 85-а, 85-б, 85-в, 85-г.

С 9.00 до 16.00:

  • ул. Рязанская, 3;
  • ул. 2-я Волоховская, 1-20;
  • 2-й Волоховский пр-зд, 1-20;
  • 3-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.);
  • 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а;
  • ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а;
  • пер. 4-й Волоховский;
  • ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.), 20;
  • 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4.

С 9.00 до 17.00:

  • админ. здание Яснополянского лесничества;
  • стройка Яснополянского лесничества;
  • на территории лагеря, 2-а дома;
  • ул. Октябрьская, 56-68 (чётн.), 58-а, 64-а, 64-б;
  • ул. Ложевая, 126;
  • ул. Курковая, 30-70 (чётн.);
  • ул. М. Горького, 210;
  • ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.);
  • ул. Дульная, 31-в, 29;
  • ул. Немцова, 5-б; ул. Кирова, 184-а, 184-б;
  • п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а;
  • п. Старо-Овсянниково, 2-а, 2-53 (чётн.), 3-б, 3-7 (нечётн.)

10 сентября.

С 9.00 до 16.00:

  • ул. Ф. Энгельса, 101, 112-а, 52, 54;
  • ул. Первомайская, 12, 16, 14,18, 10, 14-а, 18-а;
  • ул. Свободы, 60, 59;
  • ул. Кутузова, 102, 131-б, 100 (ГРП);
  • ул. Металлургов, 70 к. 1.

С 9.00 до 17.00:

  • админ. здание Яснополянского лесничества;
  • стройка Яснополянского лесничества;
  • на территории лагеря, 2-а дома;
  • ул. Луначарского, 65;
  • ул. Ствольная, 30;
  • п. Горелки: ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 4-а, 6-а, 15-а, 16-а, 18-а; ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (нечётн.);
  • ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 4-а, 8-а, 4, 6, 8;
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 21, 34-а;
  • ул. Горельская, 8;
  • п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24;
  • Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.);
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.);
  • пр-д П. Морозова, 1-56;
  • пер. Репина, 45, 47, 55, 57, 46, 50, 52, 54, 58, 60;
  • пр-д Полежаева, 5-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.);
  • ул. Полежаева, 1, 1-а, 2-б;
  • ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67;
  • п. Ново-Скуратово, 88-99, 99-а, 105-113, 59, 60, 105-б.

11 сентября.

С 9.00 до 13.00:

  • п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3;
  • пр-д Шахтёрский, 9, 4;
  • п. Победы: ул. Кирпичная, 1-15;
  • ул. Мичурина, 19, 21;
  • ул. Октябрьская, 10, 11, 12;
  • ул. Фрунзе, 9, 10;
  • ул. Автомобилистов, 12, 18, 10, 6-а.

С 9.00 до 17.00:

  • ул. Штыковая, 45, 41, 43, 47, 49-а;
  • ул. Комсомольская, 20;
  • ул. Металлургов, 51, 55, 55-а, 49, 49-в, 47-а, 49-б, 51-а, 53, 55-б, 59;
  • ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 7, 6;
  • пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.);
  • ул. Вересаева, 24, 26, 118-128 (чётн.), 116 к. 1, 116 к. 2, 116 к. 3;
  • ул. Первомайская, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 17-31 (нечётн.)
  • п. Старо-Овсянниково, 54-70 (чётн.), 71, 62-а, 15-37 (нечётн.), 35-а, 33-а.
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