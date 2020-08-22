Благодаря дублю Лесового «Арсенал» обыграл «Динамо» в Туле – 2:0

Всё, финальный свисток! «Арсенал» обыграл «Динамо» в Туле и прервал свою неудачную серию. Лучшим игроком матча заслуженно стал Даниил Лесовой.

90+1' Интересный ход от Подпалого — на поле появляется Гурам Аджоев-младший). Вместо Эванса. Последний раз Аджоева мы видели на поле аж 6 декабря 2019 года — он вышел на замену в матче с «Локомотивом».

90' Пять минут добавил арбитр к основному времени.

86' Замена от тренера «Арсенала» Подпалого: вместо Чаушича играет Костадинов.

85' Нигматуллин не сможет продолжить матч! Весь в крови он покидает поле. Место в воротах занимает Егор Шамов. Пожелаем Артуру здоровья!

82' Грулев забрался в штрафную, далеко вперед отпустил мяч и полетел на Нигматуллина прямой ногой. Очень неприятный эпизод! Похоже, динамовец разбил нос нашему вратарю — у Артура на лице кровь. Выглядит это довольно жутко. За грубую игру Грулев получил желтую.

80' И еще одна замена у москвичей: Терехов вместо Филиппа.

79' Евгеньев получил предупреждение за жесткий подкат против Лесового.

78' Громыко! Прострелил по воротам с острого угла, мяч пролетел рядом со штангой.

77' Замену делает тренер «Динамо»: Грулев вышел вместо Комличенко.

74' 11-метровый хладнокровно исполнил Лесовой, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Даниил оформляет дубль! 2:0.

73' Пенальти для «Арсенала»! Моро сбил Эванса в штрафной.

70' Что творит Лесовой! Разобрался с тремя игроками «Динамо» и пробил по воротам. Но там уже на выходе надежно сыграл Шунин.

69' Комличенко забежал в офсайд после передачи от Игбуна.

67' «Арсенал» отдал преимущество «Динамо»: сейчас владение мячом 46% на 54%

66' Пока обе команды отодвинули игру от своих ворот. В основном, борьба проходит в центре поля.

65' Снова пауза в матче. Теперь «горчичник» получил Эванс Кангва.

62' Желтая карточка Громыко за фол против Филиппа.

60' Громыко досталось по голове в эпизоде с Паршивлюком. Снова медики «Арсенала» вышли на поле. Вроде, всё в порядке с арсенальцем, он продолжает игру.

59' Лесовой получил пас с центра на фланг от Луценко, попытался обыграть двух игроков «Динамо», а затем нанес удар по воротам — мимо.

56' Опасно! Эванс сделал классную передачу на Луценко, но Евгений завозился с мячом и пока прицеливался, в штрафную успел вернуться Игбун и перехватил «снаряд».

55' Эванс пробивал по воротам издалека — мяч пролетел выше ворот.

52' Теперь помощь медиков понадобилась Эвансу — после столкновения с Игбуном.

50' Сразу две замены делает Подпалый: Хлусевич играет вместо Ковалева, Громыко меняет Комбарова.

49' Игбун просто прощает сейчас «Арсенал»! С убойной позиции динамовец попал в Нигматуллина.

48' Ковалев получил повреждение в эпизоде с Карапузовым. Кажется, игроку понадобится замена.

46' Второй тайм!

Сразу же двойная замена у «Динамо»: Карапузов вышел вместо Шиманьски, Игбун — вместо Н'жи.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры:

Статистика тайма:

Перерыв.

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

45' Н'жи получил повреждение. Медики оказали помощь футболисту. Но возможно, ему понадобится замена.

40' Тревожный звоночек для «Арсенала». Н'жи забил гол в ворота Нигматуллина, но с офсайда. По крайней мере так показалось судье. Момент решили пересмотреть с помощью ВАР, и судья Москалев подтвердил свое решение.

38' Снова Горан сфолил на Каборе. На этот раз арбитр показал Чаушичу желтую карточку.

36' Чаушич грубо сыграл против Каборе. Динамовец смог подняться сам, помощь медиков не потребовалась.

35' Фомин придержал Кингса, за что и получил желтую карточку.

32' Опасно! Лесовой отобрал мяч у динамовцев, скинул на Луценко, а Евгений перевел «снаряд» на противоположный фланг на Комбарова. Кирилл пробил, но Шунин свою команду спас.

31' «Арсенал» больше владеет мячом: 57% на 43%.

30' Арбитр зафиксировал фол: Эванс жестко сыграл против Фомина.

27' Фомин целился по воротам, но пробил очень высоко.

24' Приятно, что первый гол нового сезона «Динамо» пропустило именно в матче с «Арсеналом»:).

23' ГОООООООООЛ!!! Даниил Лесовой!!!

Кингс отправил диагональную передачу на фланг на Луценко, тот поборолся за мяч с Евгеньевым и отдал пас на Лесового. Даниил точно пробил в нижний угол ворот. Без шансов для Шунина!

22' Момент у динамовцев! После углового Комличенко головой пробивал в дальний угол, мяч пролетел рядом со штангой.

20' Н'жи пробил в ближний угол, вратарь мяч поймал.

19' Оружейники заработали штрафной: Кингс закинул мяч в центр, борьбу на «втором этаже» выиграл Комбаров и пробил головой. Очень слабо.

17' Сокол ошибся на половине поля московской команды, отдав пас сопернику. К счастью, из этой атаки ничего толкового не получилось. Мяч в итоге вышел за пределы поля.

14' Момент у «Динамо»! Фомин отправил классную передачу на Филиппа, тот скинул пас на Комличенко — футболист пробил, но удар парировал Нигматуллин.

12' Луценко получил неплохой пас от партнеров, но не сумел как следует его обработать — помешали защитники «Динамо».

7' Эванс с правого фланга забросил мяч в центр на голову Луценко. Евгений по воротам не попал.

4' Лесовой врывался в штрафную и пробил — вратарь Шунин без проблем мяч забрал.

3' Динамовец Фомин наносил удар по воротам Нигматуллина, получив передачу от Н'жи. Мяч пролетел мимо.

2' Оружейники завладели инициативой. Стараются найти лазейку к воротам по левому флангу. Пока не очень получается.

1' Звучит стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' 22 августа в России отмечается День флага. В связи с этим все сегодняшние матчи начинаются с гимна РФ.

0' Составы.

После дисквалификации у «Арсенала» в состав возвращаются братья Кангва, а вместо травмированных Денисова и Беляева сыграют Сокол и Бурлак.

У «Динамо» такой же состав, как и был в матче с «Ростовом»:

0' Главный судья матча — Владимир Москалев (Воронеж).

0' Команды уже на стадионе! Смотрим небольшой фоторепортаж от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Обратимся к статистике. В рамках РПЛ «Арсенал» и «Динамо» встречались восемь раз. У команд по 2 победы, 2 поражения 4 ничьих. А еще по 10 голов. Вот так вот.

А последний матч между командами был 4 июля. Тогда канониры обыграли соперника с минимальным счетом. Гол забил Евгений Луценко.

0' Несомненно, нас ждет очень интересный матч! Столичная команда весьма удачно стартовала в новом сезоне, за три тура не пропустив ни одного гола. Команда Кирилла Новикова обыграла «Урал» и «Ростов» и сыграла вничью с «Ротором».

У «Арсенала» кардинально другая ситуация. Проиграв две игры («Краснодару» и «Уфе») и сыграв вничью с «Ахматом», подопечные Сергея Подпалого опустились в зону стыковых матчей с одним набранным очком.

Накануне в СМИ появилась информация, что если и эта встреча окажется не в пользу оружейников, главного тренера уволят. Но, конечно, официально это не подтверждается. Это лишь слухи.

0' Кстати, игру транслирует телеканал «МАТЧ ТВ». Посмотреть ее можно по ссылке тут.

0' Привет, друзья! Сегодня наш «Арсенал» играет с московским «Динамо». Матч 4-го тура РПЛ проходит на Центральном стадионе в Туле. Не получилось попасть на трибуны? Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции! Пишите в комментариях, чего ждете от игры? Кто победит?