«Арсенал» – «Динамо»: назло всем критикам

Заставочное фото пресс-службы "Арсенала".

Стартовый отрезок чемпионата для «Арсенала» получается непривычно сложным. И если в матчах с «Краснодаром» оружейникам взять очки исторически является непосильной задачей, то в домашних встречах с «Ахматом» и «Уфой» максимальный набор баллов никогда не виделся невыполнимой задачей. Однако имеем то, что имеем. В первых трех турах команда набрала всего одно очко и опустилась в подвал турнирной таблицы. Следовательно игра против «Динамо» для болельщиков и для футболистов становилась во многом определяющей. О чем перед этим туром сказал лучший бомбардир туляков Евгений Луценко.

- Считаю, этот матч — ключевой для нас. Сыграем качественно, покажем общекомандные действия, значит сможем выйти из сложной ситуации. Я даже не допускаю мысли о поражении. Вообще после четырех туров можно судить о возможностях той или иной команды в сезоне.

Давайте на секунду отвлечемся от самого матча и поговорим про антураж, который ему сопутствовал. Перед поединком с «Динамо» на площадь у красно-желтого мяча вернулась фан-зона. На сей раз она была посвящена самым маленьким болельщикам тульской команды. Перед стартом учебного года «Арсенал» совместно с региональной Госавтоинспекцией в игровой форме напомнил о важности безопасности детей на дорогах и необходимости использовать светоотражающие элементы. За участие в викторинах юные болельщики получали брелоки, тетради, блокноты и другие призы с символикой любимого клуба, а самое главное — ценные знания, о том, как вести себя на дорогах.

Теперь вернемся к главному действу, которое ждало всех на футбольном поле. На встречу со столичным клубом из-за травм Александра Денисова и Максима Беляева с первых минут Сергей Подпалый выпустил в старте Тараса Бурлака и Артема Сокола. Вернулись в обойму после дисквалификации братья Кангва.

Что же касается «Динамо», то Кирилл Новиков решил следовать старой футбольной мудрости и не стал менять победный состав. Как и во встрече с «Ростовом» на поле вышло атакующее три Филипп — Комличенко — Н’Жи. От них практически все болельщики «Арсенала» и ждали основной угрозы.

Матч начался неожиданно для многих «экспертов», которые предрекали тулякам разгром уже на первых минутах. «Арсенал» по-хозяйски взял игру в свои руки. Уже на 12-й минуте Эванс вырезал отличный пас на Луценко, Евгений добрался до мяча и пробил, получилось не совсем удачно.

Спустя пару минут могла сработать связка братьев Кангва: Кингс навесил, а Эванс «кивнул» мяч в сторону ворот, но получилось вновь не точно. На этом туляки не остановились, Кингс мог стать автором голевой передачи, но на сей раз четко сыграли защитники, не давшие без помех пробить Луценко головой.

Гости методично выжидали своего момента и практически дождались. На 23-й минуте Комличенко первым оказался на мяче, после подачи с углового и пробил в дальний угол — «снаряд» в считанных сантиметрах прошел мимо штанги.

Тут уж, простите за штамп, сыграла футбольная поговорка «Не забиваешь ты, забивают тебе». Кингс отправил диагональную передачу на фланг на Луценко, тот «смял» защитника Евгеньева и отдал пас на Лесового. Даниил точно пробил в нижний угол ворот. Без шансов для Шунина!

Оружейники не планировали останавливаться. На 32-й минут зрители могли увидеть гол в исполнении нашего капитана. Лесовой отобрал мяч у динамовцев, скинул на Луценко, а Евгений перевел «снаряд» на противоположный фланг на Комбарова. Кирилл пробил, но Шунин свою команду спас.

Сценарий первого тайма очень походил на тот, что был с «Уфой», но с одной оговоркой: на перерыв «Арсенал» ушел, ведя в счете, хотя мяч и успел побывать в сетке ворот Нигматуллина. Уже в концовке первой половины забил Н’Жи. Но, как показал ВАР, сделал он это из офсайда.

После перерыва Новиков сделал сразу две замены. Вышли Карапузов и Игбун, и нигериец имел все шансы перевернуть ход встречи. На 50-й минут Слай должен был замыкать дальнюю штангу, но откровенно простил нашу команду. К счастью, туляки «услышали тревожный звоночек» у своих ворот и дальше уже не дарили таких подарков сопернику, продолжая давление на ворота Шунина.

На 56-й минут должен был забивать лучший бомбардир оружейников Евгений Луценко, но, завозившись с мячом, он так и не сумел акцентировано пробить. Жене нужно отдать должное, хоть он сегодня и не забил. Но тот драйв, желание выиграть каждый мяч, каждый сантиметр поля, каждое единоборство положительно повлияло на настроение команды. Сегодня он наравне с Лесовым был движущей силой оружейников.

Даниил Лесовой заслуживает отдельного внимания. Быстрый и техничный полузащитник трижды за второй тайм сделал из защитников «Динамо» статистов. Они просто не знали, как противостоять его скорости и финтам. Единственное, чего Дане не хватило, так это точности и немного везения. Но дубль ему сделать все же удалось. За 20 минут до окончания встречи Эванс, как в лучшие свои времена, обошел защитников, ворвался в штрафную и соперникам ничего не оставалось, как нарушать правила на быстроногом замбийце. Заработанный Кангвой пенальти мастерски реализовал как раз Лесовой, установивший окончательный счет — 2:0.

Как отметил в после матчевом интервью наставник «Динамо» Кирилл Новиков, туляки заслуженно одержали победу. И с этим сложно спорить. «Арсенал» сегодня предстал той самой командой, которую так любят болельщики. С первых минут в каждом движении, каждой эмоции было видно, как оружейники хотели победить и ответить всем скептикам, которые успели списать команду со счетов.

Начало положено. Есть первая победа, но расслабляться рано. Уже в ближайший вторник (25 августа, начало в 20.30) нас ждет матч против «Химок». Будем надеется, что та энергия, с которой «Арсенал» сегодня бился, сохранится и приумножится в следующей встрече.

«Арсенал» — «Динамо» — 2:0

22 августа. Тула. Центральный стадион, 1897 зрителей. Судьи Владимир Москалев (Воронеж), Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.).

Голы: Лесовой (23, 1:0), Лесовой (74, с пенальти, 2:0).

«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 86), Комбаров (Громыко, 52), Сокол, Бауэр, Бурлак, Чаушич (Костадинов, 86), Лесовой, К. Кангва, Э. Кангва (Аджоев, 90), Ковалев (Хлусевич, 52), Луценко.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Моро, 58), Шиманьски (Карапузов, 46), Филипп (Терехов, 80), Комличенко (Грулев, 75), Н`Жи (Игбун, 46).

Предупреждения: Фомин (35), Чаушич (38), Бауэр (58), Громыко (62), Э. Кангва (65), Евгеньев (79), Грулев (83),

Удары (в створ): 12 (4) — 7 (3). Угловые: 4 — 3. Голевые моменты: 5:1