новости
новости
Регистрация
Тульская природоохранная прокуратура заступилась за бобров
Изображение Aliaksandr Astakhau с сайта Pixabay

Тульская природоохранная прокуратура заступилась за бобров

Ведомство выявило сайт, на котором учили ставить капканы на животных.

Представитель региональной природоохранной прокуратуры в ходе мониторинга интернета выявила сайт, на котором размещалась информация о способах установки и маскировки стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов для отлова бобров.
 
Использование таких приспособлений запрещено и влечет наступление административной ответственности по ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты), либо уголовной по ст. 258, 245 УК РФ (незаконная охота, жестокое обращение с животными).
 
Кроме того, законом запрещено распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.
 
«В связи с этим природоохранная прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокуратуры удовлетворены. Доступ к интернет-ресурсам заблокирован», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:02 +6
Другие статьи по темам
Событие
природоохранная прокуратураживотныебобер
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» – «Динамо»: назло всем критикам
«Арсенал» – «Динамо»: назло всем критикам
Образовательный проект для будущих предпринимателей стартовал в Туле
Образовательный проект для будущих предпринимателей стартовал в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.