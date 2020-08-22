Тульская природоохранная прокуратура заступилась за бобров

Изображение Aliaksandr Astakhau с сайта Pixabay

Ведомство выявило сайт, на котором учили ставить капканы на животных.

Представитель региональной природоохранной прокуратуры в ходе мониторинга интернета выявила сайт, на котором размещалась информация о способах установки и маскировки стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов для отлова бобров.

Использование таких приспособлений запрещено и влечет наступление административной ответственности по ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты), либо уголовной по ст. 258, 245 УК РФ (незаконная охота, жестокое обращение с животными).

Кроме того, законом запрещено распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.