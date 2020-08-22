Изображение Aliaksandr Astakhau с сайта Pixabay
Тульская природоохранная прокуратура заступилась за бобров
Ведомство выявило сайт, на котором учили ставить капканы на животных.
Представитель региональной природоохранной прокуратуры в ходе мониторинга интернета выявила сайт, на котором размещалась информация о способах установки и маскировки стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов для отлова бобров.
Использование таких приспособлений запрещено и влечет наступление административной ответственности по ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты), либо уголовной по ст. 258, 245 УК РФ (незаконная охота, жестокое обращение с животными).
Кроме того, законом запрещено распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.
«В связи с этим природоохранная прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению
на территории РФ. Требования прокуратуры удовлетворены. Доступ к интернет-ресурсам заблокирован», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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