Полумарафон собрал в Туле более 1000 бегунов со всей России: фоторепортаж

IV Тульский полумарафон стал частью всероссийского — наша область присоединилась к большому спортивному празднику, который устроили в 85 регионах России. Полумарафон «ЗаБег.РФ» объединил бегунов со всей страны. Правда, в некоторых городах он прошел в формате онлайн — не позволила эпидситуация.

В Туле это спортивное событие стало долгожданным — самое массовое мероприятие с момента прихода коронавируса в наш регион.

Поучаствовать в забеге в оружейную столицу съехались бегуны со всех уголков России — от Москвы до Ханты-Мансийска, от Калуги и до Челябинска.

По данным организаторов, среди участников были представители

22 регионов и 129 городов.

Такая разнообразная география связана с коронавирусными ограничениями, которые сняли еще не везде. Спортсмены искали для себя самые оптимальные варианты и нашли их в Туле.

По традиции маршрут забега проходил по Центральному парку. Участники выбирали для себя дистанцию по силам — от 300 метров до 21,1 км. Самому юному бегуну 4 года, самому возрастному — 74. Средний возраст бежавших – 30 лет.

Видно было, что спортсмены соскучились по таким соревнованиям. Вокруг царила дружеская атмосфера — ребята много шутили, общались, обменивались последними новостями. Еще бы — многие из них последний раз виделись на забегах еще в «докоронавирусной» жизни).

Правда, не всем участникам повезло с погодой. Некоторые добегали свои дистанции уже под дождем.

Организаторы позаботились о безопасности бегунов — в стартовые пакеты входили средства индивидуальной защиты. В спортивном городке участникам и волонтерам измеряли температуру, все были в масках и обеспечены антисептиками.

Анастасия Трифонова, один из организаторов:

Анастасия Трифонова - После лыжных стартов этот беговой забег первый раз в текущем году после ситуации с коронавирусом. Мы очень ждали этого старта, готовились к нему! Многие люди здесь знакомы — они встречаются на марафонах в разных городах. Получается такой run-туризм, run-дружба. Шикарная обстановка, все довольны. Мы ждем всех на следующем забеге — 23 августа состоится полумарафон «Тульская оружейная столица».

Myslo пообщался с участниками спортивного праздника. Бегуны признались, что очень скучали по таким соревнованиям.

Владислав Акулич приехал в Тулу из Коломны и занял третье место на дистанции 10 км:

- Я был зарегистрирован на забег в Москве, но его отменили буквально в последний момент. Искал, куда бы съездить, решил приехать в Тулу. Последний раз участвовал в полумарафонах в прошлом году, очень скучал! Организация понравилась, крутая атмосфера.

Ольга Кузьменко — тулячка. Стала бронзовым призером на 10-километровой дистанции:

- Всегда участвую в забегах. Это уже мой третий полумарафон. Свой личный рекорд сегодня не побила, в последнее время тренируюсь меньше. Для меня главное — участие, медали не важны. Не ожидала, что без специальных тренировок так хорошо пробегу! Хотелось всех увидеть, прочувствовать атмосферу забега. Было очень здорово.

Роман Табачков приехал в оружейную столицу с Урала (Челябинская область)! И не зря — стал победителем на дистанции 21,1 км, пробежав ее за 1 ч 15 мин 38 сек.

- У нас соревнования пока под запретом, а я готовился к марафону «Европа-Азия» в Екатеринбурге, но его отменили в последний момент. Начал искать старт — на московском полумарафоне не было слотов, нашел в Туле. Я поставил сегодня личный рекорд! Не знал, как пробегу — последний старт у меня был в январе. Приехал конкретно за результатом, чувствовал, что в хорошей физической форме.

Анна Журина, тулячка, занимается легкой атлетикой, плаванием и велоспортом.

- Пробежала полтора километра за 8 минут. Это маленькая для меня дистанция, но на бОльшую не решилась — за карантин силы уменьшились, только вхожу в ритм. Занимаюсь каждый день, кроме воскресенья, сильно устаю.

Туляк Алексей Попов преодолел 10 км за 44 мин. 02 сек.

- Решил поучаствовать в полумарафоне, потому что это активно и позитивно. После долгого перерыва между спортивными соревнованиями получил хорошее настроение и вдохновение. Попасть в такую толпу не страшно, это наоборот — «заколачивает».

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