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Награждение героев, испытание огнем и ликвидация «бандформирований»: фоторепортаж празднования Дня ВДВ

Награждение героев, испытание огнем и ликвидация «бандформирований»: фоторепортаж празднования Дня ВДВ

По традиции зрелищными показательными выступлениями отметили десантники свой праздник. Мероприятие состоялось на главной площади Тулы.

Сегодня, 2 августа, в Туле прошли мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск России.

Основные торжества состоялись на главной площади областного центра, где собрались военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной, ордена Кутузова II степени дивизии, ветераны-десантники, жители и гости города. Для соблюдения санитарных норм безопасности при входе на площадь гостям измеряли температуру и выдавали защитные маски.

Десантников поздравил губернатор Алексей Дюмин:

– Каждый день для вас – это школа мужества, проверка на крепость духа и отвагу. Недаром вы входите в резерв Верховного Главнокомандующего и по праву считаетесь элитой наших Вооруженных Сил. Вы всегда там, где нужны мобильность, высокая боевая выучка, умение действовать быстро и решительно. Для вас понятия честь, верность долгу и боевому братству – не просто слова, а ключевые принципы службы Родине, – сказал Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил героические страницы истории страны, в которых воины-десантники сыграли важную роль. Тульская дивизия, сформированная в апреле 1944 года, заняла почётное место в истории «крылатой пехоты». Участвовала в тяжелейших боях за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии. Захватила в плен 60 тысяч солдат и офицеров противника. Внесла неоценимый вклад в Победу. И после войны всегда успешно отстаивала национальные интересы страны. Обеспечивала безопасность мирных граждан. На счету дивизии сотни миротворческих операций - в республиках Закавказья, Средней Азии, Афганистане, Сирийской арабской республике и других уголках планеты. За мужество и доблесть 57 тысяч военнослужащих дивизии награждены орденами и медалями. 4 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 25 человек – звания Героя России. Из них 16 офицеров, сержантов и солдат награждены посмертно. Глава региона поблагодарил десантников за службу и пожелал им крепкого здоровья, мирного неба и успехов.

Алексей Дюмин вручил отличившимся военнослужащим дивизии государственные и региональные награды, а также вручил сертификат на приобретение необходимого звукового оборудования для дивизии.

Военнослужащих также поздравил командир дивизии Евгений Тонких.

Затем подразделения дивизии проследовали торжественным маршем по площади Ленина.

Состоялись показательные выступления воинов-десантников дивизии. Они продемонстрировали навыки в подготовке вооружения и техники, рукопашном бое, захвате объекта. На площади также выступили воины-спортсмены и воспитанники спортивных школ города.

 

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Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 11
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Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 19
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 20
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 21
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Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 27
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Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 31
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Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 33
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 34
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 35
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 36
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 37
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 38
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 39
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 40
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 41
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 42
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 43
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 44
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 45
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 46
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 47
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 48
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 49
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 50
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 51
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 52
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 53
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 54
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 55
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 56
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 57
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 58
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 59
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 60
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 61
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 62
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 63
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 64
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 65
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 66
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 67
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 68
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 69
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 70
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 71
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 72
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 73
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 74
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 75
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 76
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 77
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 78
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 79
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 80
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 81
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 82
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 83
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 84
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 85
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 86
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 87
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 88
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Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 126
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Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 136
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 137
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 138
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 139
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 140
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 141
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 142
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 143
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 144
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 145
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 146
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 147
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 148
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 149
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 150
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Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 158
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 159
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Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 163
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 164
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 165
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 166
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 167
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 168
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 169
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Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 172
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 173
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 174
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 175
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 176
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 177
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 178
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 179
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Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 182
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 183
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 184
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 185
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 186
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 187
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 188
Фоторепортаж в честь 90-летия ВДВ, Фото: 189
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:35 +4
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