Награждение героев, испытание огнем и ликвидация «бандформирований»: фоторепортаж празднования Дня ВДВ

Сегодня, 2 августа, в Туле прошли мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск России.

Основные торжества состоялись на главной площади областного центра, где собрались военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной, ордена Кутузова II степени дивизии, ветераны-десантники, жители и гости города. Для соблюдения санитарных норм безопасности при входе на площадь гостям измеряли температуру и выдавали защитные маски.

Десантников поздравил губернатор Алексей Дюмин:

– Каждый день для вас – это школа мужества, проверка на крепость духа и отвагу. Недаром вы входите в резерв Верховного Главнокомандующего и по праву считаетесь элитой наших Вооруженных Сил. Вы всегда там, где нужны мобильность, высокая боевая выучка, умение действовать быстро и решительно. Для вас понятия честь, верность долгу и боевому братству – не просто слова, а ключевые принципы службы Родине, – сказал Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил героические страницы истории страны, в которых воины-десантники сыграли важную роль. Тульская дивизия, сформированная в апреле 1944 года, заняла почётное место в истории «крылатой пехоты». Участвовала в тяжелейших боях за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии. Захватила в плен 60 тысяч солдат и офицеров противника. Внесла неоценимый вклад в Победу. И после войны всегда успешно отстаивала национальные интересы страны. Обеспечивала безопасность мирных граждан. На счету дивизии сотни миротворческих операций - в республиках Закавказья, Средней Азии, Афганистане, Сирийской арабской республике и других уголках планеты. За мужество и доблесть 57 тысяч военнослужащих дивизии награждены орденами и медалями. 4 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 25 человек – звания Героя России. Из них 16 офицеров, сержантов и солдат награждены посмертно. Глава региона поблагодарил десантников за службу и пожелал им крепкого здоровья, мирного неба и успехов.

Алексей Дюмин вручил отличившимся военнослужащим дивизии государственные и региональные награды, а также вручил сертификат на приобретение необходимого звукового оборудования для дивизии.

Военнослужащих также поздравил командир дивизии Евгений Тонких.

Затем подразделения дивизии проследовали торжественным маршем по площади Ленина.

Состоялись показательные выступления воинов-десантников дивизии. Они продемонстрировали навыки в подготовке вооружения и техники, рукопашном бое, захвате объекта. На площади также выступили воины-спортсмены и воспитанники спортивных школ города.