В Щекино пропал 37-летний мужчина
О местонахождении Андрея Стоянова ничего не известно с 29 июля.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 37-летнего Андрея Стоянова, который пропал 29 июля в Щекино.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка удлиненная с челкой, глаза серо-голубые.
Одежда: черная кожаная куртка, белая с голубым рисунком рубашка, синие джинсы, бежевые летние туфли.
Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Стоянова, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (906) 530-46-69 или 112.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее