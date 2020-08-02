В Щекино пропал 37-летний мужчина

О местонахождении Андрея Стоянова ничего не известно с 29 июля.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 37-летнего Андрея Стоянова, который пропал 29 июля в Щекино.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка удлиненная с челкой, глаза серо-голубые.

Одежда: черная кожаная куртка, белая с голубым рисунком рубашка, синие джинсы, бежевые летние туфли.