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В Щекино пропал 37-летний мужчина

В Щекино пропал 37-летний мужчина

О местонахождении Андрея Стоянова ничего не известно с 29 июля.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 37-летнего Андрея Стоянова, который пропал 29 июля в Щекино.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка удлиненная с челкой, глаза серо-голубые.

Одежда: черная кожаная куртка, белая с голубым рисунком рубашка, синие джинсы, бежевые летние туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Стоянова, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (906) 530-46-69 или 112.

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