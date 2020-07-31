новости
новости
Регистрация
Альварес и Ломовицкий покинули тульский «Арсенал»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Альварес и Ломовицкий покинули тульский «Арсенал»

Об этом заявила клубная пресс-служба.

У 27-летнего Виктора Альвареса истек срок контракта с ПФК «Арсенал». Испанец перешел в стан оружейников в сезоне 2017/18. Надежная игра Виктора на левом фланге помогла оружейникам занимать высокие места в Премьер-лиге и выйти в квалификацию Лиги Европы. На счету футболиста 77 официальных матчей (два гола) в футболке тульского клуба.

Кстати, эксклюзивное интервью Myslo с Альваресом можно прочитать здесь.

Также пресс-служба клуба сообщает, что у 22-летнего полузащитника Александра Ломовицкого завершилось арендное соглашение с ПФК «Арсенал», и он возвращается в «Спартак».

Футболист пришел в тульский клуб летом прошлого года. В составе оружейников молодой полузащитник забил свой дебютный мяч в РПЛ. Всего на его счету 24 матча в Премьер-лиге и два гола в составе туляков.

Сюжет: Арсенал
Сергей Подпалый назначен главным тренером тульского «Арсенала»
Спорт
Сергей Подпалый назначен главным тренером тульского «Арсенала»
вчера, в 16:44, 11 1301 2
«Арсенал» сыграет домашний матч с «Ахматом» 9 августа
Спорт
«Арсенал» сыграет домашний матч с «Ахматом» 9 августа
вчера, в 12:41, 2 1438 2
Сергей Егоров поздравил футболистов «Арсенала» с завершением сезона
Спорт
Сергей Егоров поздравил футболистов «Арсенала» с завершением сезона
29 июля, в 20:47, 7 4346 1
Первым соперником тульского «Арсенала» в новом сезоне станет «Ахмат»
Спорт
Первым соперником тульского «Арсенала» в новом сезоне станет «Ахмат»
28 июля, в 19:52, 15 1940 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:36 0
Другие статьи по темам
Люди
Виктор АльваресАлександр Ломовицкий
Место
Тула
Прочее
Арсеналтрансферы Арсеналафутболисты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Моногорода.РФ» выдаст займ на организацию производства фруктового пюре в Белеве
«Моногорода.РФ» выдаст займ на организацию производства фруктового пюре в Белеве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.