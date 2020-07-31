Альварес и Ломовицкий покинули тульский «Арсенал»
Об этом заявила клубная пресс-служба.
У 27-летнего Виктора Альвареса истек срок контракта с ПФК «Арсенал». Испанец перешел в стан оружейников в сезоне 2017/18. Надежная игра Виктора на левом фланге помогла оружейникам занимать высокие места в Премьер-лиге и выйти в квалификацию Лиги Европы. На счету футболиста 77 официальных матчей (два гола) в футболке тульского клуба.
Кстати, эксклюзивное интервью Myslo с Альваресом можно прочитать здесь.
Также пресс-служба клуба сообщает, что у 22-летнего полузащитника Александра Ломовицкого завершилось арендное соглашение с ПФК «Арсенал», и он возвращается в «Спартак».
Футболист пришел в тульский клуб летом прошлого года. В составе оружейников молодой полузащитник забил свой дебютный мяч в РПЛ. Всего на его счету 24 матча в Премьер-лиге и два гола в составе туляков.