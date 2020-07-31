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«Моногорода.РФ» выдаст займ на организацию производства фруктового пюре в Белеве

«Моногорода.РФ» выдаст займ на организацию производства фруктового пюре в Белеве

Сумма беспроцентного займа составит более 176 млн рублей.

Первый займ в Тульской области получит компания «Белевский консервный завод» из моногорода Белева. Сумма беспроцентного займа составит более 176 млн рублей. Выделенные средства направят на организацию производства фруктового пюре. Соответствующее соглашение подписали заместитель гендиректора «Моногорода.РФ» Ольга Макаева и гендиректор предприятия Саак Саакян.

За счет выделенных средств планируется оснастить предприятия новым производственным оборудованием. В частности линией по производству яблочного пюре, спецтехникой для приемки яблок и для градирни. Также закупят паровые и водогрейные котельные. Предприятие будет производить до девяти тысяч тонн яблочного пюре в год.

– Сегодня положено начало большой работе с бизнесом Тульской области. Мы подписали первое соглашение о выдаче беспроцентного займа на организацию производства яблочного пюре в Белеве. Это более 60 новых рабочих мест и почти 500 млн инвестиций в экономику моногорода. Благодаря таким проектам вместе мы делаем наши моногорода сильнее и устойчивее, – отметила Ольга Макаева.

Напомним, что 14 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта в Белеве. Документ подписали губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Белевский консервный завод» Саак Саакян.

Необходимо отметить, что в рамках поддержки резидентов моногородов возможно софинансирование строительства инфраструктуры под инвестиционные проекты до 95 %, а также предоставление льготного кредитования.

Так, Фонд развития моногородов готов предложить предпринимателям беспроцентные займы от 5 до 250 млн рублей сроком до 15 лет.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:25 +4
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