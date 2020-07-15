Фото ПФК «Арсенал».
«Спартак» хочет купить арсенальца Луценко
В этом сезоне Евгений Луценко забил 15 мячей и стал лидером РПЛ по количеству голов с игры.
«Спартак» заинтересован в покупке лучшего бомбардира тульского «Арсенала» в этом сезоне Евгения Луценко. Об этом пишет РБК со ссылкой на футбольного агента Алексея Сафонова.
«Идут слухи, что «Спартак» рассматривает Евгения Луценко. Ему уже 33 года, но в этом чемпионате он забил 15 голов за тульский «Арсенал», — цитирует агента Bobsoccer.
В списке лучших бомбардиров РПЛ Луценко на второй позиции, всего в одном мяче от лидера Артема Дзюбы. У Дзюбы из 16 мячей 7 забиты с пенальти, а у Луценко все 15 мячей – с игры.
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