«Спартак» хочет купить арсенальца Луценко

Фото ПФК «Арсенал».

«Спартак» заинтересован в покупке лучшего бомбардира тульского «Арсенала» в этом сезоне Евгения Луценко. Об этом пишет РБК со ссылкой на футбольного агента Алексея Сафонова.



«Идут слухи, что «Спартак» рассматривает Евгения Луценко. Ему уже 33 года, но в этом чемпионате он забил 15 голов за тульский «Арсенал», — цитирует агента Bobsoccer.



В списке лучших бомбардиров РПЛ Луценко на второй позиции, всего в одном мяче от лидера Артема Дзюбы. У Дзюбы из 16 мячей 7 забиты с пенальти, а у Луценко все 15 мячей – с игры.

