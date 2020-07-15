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Зато на BMW: туляк накопил более 1000 неоплаченных штрафов ГИБДД и 2 млн кредитных долгов
Фото: pixabay.com

Зато на BMW: туляк накопил более 1000 неоплаченных штрафов ГИБДД и 2 млн кредитных долгов

Но приставам удалось до него добраться.

38-летний туляк задолжал по штрафам ГИБДД в общей сумме свыше 1 млн рублей, а также задолженности по кредитным платежам в размере более 2 млн рублей. Мужчина не принимал никаких мер к выплате крупной задолженности и скрывался от судебных исполнителей.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов Центрального района Тулы, ему вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих ему двух автомобилей BMW 7-й серии. Владелец может передвигаться на автомобиле, но не имеет права им распоряжаться: дарить, продавать, менять и т. п.

Кроме того, судебные приставы вынесли постановление и сняли часть задолженности с банковского счета должника. Узнав о принятых мерах, мужчина оплатил оставшуюся часть долга по штрафам ГИБДД и кредитным платежам на общую сумму свыше 3 млн рублей в полном объеме.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:59 +4
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