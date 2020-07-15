новости
новости
Регистрация
В Туле в затопленном Тупике реки Воронки ликвидируют последствия ливня

В Туле в затопленном Тупике реки Воронки ликвидируют последствия ливня

Причиной подтопления стал засор канализационного коллектора.

Городские службы ведут работы по ликвидации вчерашнего подтопления на улице Тупик реки Воронки. Как сообщили в администрации города, для анализа причин подтопления и организации работ по его ликвидации еще вчера выезжали городские службы ЖКХ, сотрудники городского Центра гражданской защиты и спасательных работ, аварийная бригада «Тулгорводоканала». 

Было определено, что основной причиной потопа стал засор канализационного коллектора мусором и бытовыми отходами при переполнении ливневки. Шесть участков частных домов оказались подтопленными.
 
«Тулагорводоканал» ликвидировал засор, а во избежание повторного подтопления специалисты предприятия будет проводить ежедневные осмотры и профилактически прочищать затворы.
 
Сегодня, 15 июля, городские службы на месте проводят работы по организации отвода воды от приусадебных участков на случай последующих обильных осадков. Сейчас чистят дренажную систему для отвода ливневых вод. АО «Тулгорводоканал» проводит ревизию аварийного выпуска и затвора. 
Галерея
Работы по ликвидации подтопления в Тупике реки Воронки, Фото: 1
Работы по ликвидации подтопления в Тупике реки Воронки, Фото: 2
Работы по ликвидации подтопления в Тупике реки Воронки, Фото: 3
Работы по ликвидации подтопления в Тупике реки Воронки, Фото: 4
Работы по ликвидации подтопления в Тупике реки Воронки, Фото: 5
Работы по ликвидации подтопления в Тупике реки Воронки, Фото: 6
показать все фотографии

Напомним, вчерашний ливень заставил жителей улицы Тупик реки Воронки выйти на улицы в болотных сапогах и с лопатами: ликвидировать потоп.

 

 

Как пояснили Myslo в ГУ МЧС по Тульской области, в случае ЧП жители могут позвонить в ЕДДС по телефону 112. Жалобы на нарушения и вопросы можно также адресовать на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Тульской области – 8 (4872) 56-99-99 (круглосуточно).

 

Проблема жителей этой улицы не нова. С некоторых пор вода заливает дорогу между участками, затапливает участки и гаражи. 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
Тупик реки ВоронкиподтоплениеработыМЧСадминистрация
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Киреевска организовал в городе подпольный игровой клуб
Житель Киреевска организовал в городе подпольный игровой клуб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.