В Туле в затопленном Тупике реки Воронки ликвидируют последствия ливня
Причиной подтопления стал засор канализационного коллектора.
Городские службы ведут работы по ликвидации вчерашнего подтопления на улице Тупик реки Воронки. Как сообщили в администрации города, для анализа причин подтопления и организации работ по его ликвидации еще вчера выезжали городские службы ЖКХ, сотрудники городского Центра гражданской защиты и спасательных работ, аварийная бригада «Тулгорводоканала».
Напомним, вчерашний ливень заставил жителей улицы Тупик реки Воронки выйти на улицы в болотных сапогах и с лопатами: ликвидировать потоп.
@Tularegion71 Полдня жители улицы Тупик р. Воронки #Тула просили городские власти помочь — привезти песок, прислать людей в помощь жителям, чтобы не допустить подтопления домов канализацией. Пенсионеры, инвалиды сами сооружали дамбы. На горячую линию губернатора звонили не один раз pic.twitter.com/xmUYtzJKo1— Юлия (@julia_htrf) July 14, 2020
Как пояснили Myslo в ГУ МЧС по Тульской области, в случае ЧП жители могут позвонить в ЕДДС по телефону 112. Жалобы на нарушения и вопросы можно также адресовать на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Тульской области – 8 (4872) 56-99-99 (круглосуточно).
Проблема жителей этой улицы не нова. С некоторых пор вода заливает дорогу между участками, затапливает участки и гаражи.