В Туле в затопленном Тупике реки Воронки ликвидируют последствия ливня

Городские службы ведут работы по ликвидации вчерашнего подтопления на улице Тупик реки Воронки. Как сообщили в администрации города, для анализа причин подтопления и организации работ по его ликвидации еще вчера выезжали городские службы ЖКХ, сотрудники городского Центра гражданской защиты и спасательных работ, аварийная бригада «Тулгорводоканала».

Было определено, что основной причиной потопа стал засор канализационного коллектора мусором и бытовыми отходами при переполнении ливневки. Шесть участков частных домов оказались подтопленными.

«Тулагорводоканал» ликвидировал засор, а во избежание повторного подтопления специалисты предприятия будет проводить ежедневные осмотры и профилактически прочищать затворы.

Сегодня, 15 июля, городские службы на месте проводят работы по организации отвода воды от приусадебных участков на случай последующих обильных осадков. Сейчас чистят дренажную систему для отвода ливневых вод. АО «Тулгорводоканал» проводит ревизию аварийного выпуска и затвора.

Напомним, вчерашний ливень заставил жителей улицы Тупик реки Воронки выйти на улицы в болотных сапогах и с лопатами: ликвидировать потоп.

@Tularegion71 Полдня жители улицы Тупик р. Воронки #Тула просили городские власти помочь — привезти песок, прислать людей в помощь жителям, чтобы не допустить подтопления домов канализацией. Пенсионеры, инвалиды сами сооружали дамбы. На горячую линию губернатора звонили не один раз pic.twitter.com/xmUYtzJKo1 — Юлия (@julia_htrf) July 14, 2020

Как пояснили Myslo в ГУ МЧС по Тульской области, в случае ЧП жители могут позвонить в ЕДДС по телефону 112. Жалобы на нарушения и вопросы можно также адресовать на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Тульской области – 8 (4872) 56-99-99 (круглосуточно).

Проблема жителей этой улицы не нова. С некоторых пор вода заливает дорогу между участками, затапливает участки и гаражи.