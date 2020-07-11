«Арсенал» – «Тамбов»: текстовая трансляция матча – 2:1

Заключительный домашний матч сезона! Болеем за оружейников вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

90+3' Серия атак от "Тамбова": Хагуш успел вынести мяч из штрафной.

90+1' Последняя замена у «Арсенала»: Артем Сокол вышел на поле вместо Владислава Пантелеева.

90' Четыре минуты добавил арбитр ко второму тайму.

90' Да что ж такое! Давят тамбовчане, не сдаются. Шляков прорвался в штрафную, навесил в центр, а там Довбня буквально снял мяч с ноги соперника.

88' Сейчас штанга спасла «Арсенал»! Вот это момент! Ненадежно сыграли арсенальцы. Мяч подхватил Мелкадзе и пробил по воротам, попав в штангу. Всего несколько миллиметров и был бы гол.

85' Это 15-й гол нашего нападающего в этом сезоне. Как же это круто!

84' ГООООООООООООЛ!!! Луценко!!!

Какая же классная вышла атака! Гости ошиблись возле штрафной, Сергей Ткачев подобрал мяч и перевел на противоположный фланг на Луценко. Женя был точен.

83' Костадинов всё-таки покинул поле, вместо него играет Анри Хагуш.

81' Очередная ротация на поле от «Тамбова»: Таказов вместо Ойеволе, Шляков место Каплиенко.

78' Игра у нас немного успокоилась, футболисты снизили темп и играют пока без ворот.

75' Какое-то повреждение получил Костадинов. Ходит по полю, прихрамывая. Но замену для себя не просит.

74' Немного статистики: владение мячом 34% на 66% в пользу «Тамбова».

71' Пантелеев получил «горчичник» за фол против Чуперки.

70' Хлусевич принял мяч на голову в штрафной и пробил — выше ворот.

68' Снова пауза в матче: футболисты отправились перевести дух и попить водички.

68' Замена у «Тамбова»: вместо Мамтова играет Килин.

66' Мелкадзе сместился в центр и пробил — наша защита на месте.

63' Тамбовчане прессингуют: очень плотно обороняются арсенальцы.

60' Двойная замена у «Арсенала»: Ткачев и Ломовицкий вместо Денисова и Эванса Кангвы соответственно.

57' Денисову потребовалась помощь медиков. Кажется, Саша не сможет продолжить игру.

55' 1:1! Костюков забил гол в ворота «Арсенала»!

Мелкадзе оставил не у дел Шамова, скинул пас на Костюкова, перед которым были практически пустые ворота. Футболист «Тамбова» не промахнулся. Ну что, как говорят: не забиваешь ты, забивают тебе…

54' Пантелеев пробивал издалека — мяч пролетел мимо штанги.

52' Моментище! Опять Горбатенко не использовал отличную возможность! Луценко в касание отдал пас на Игоря, а тот с лету пробивал правой ногой. Мимо ворот!

50' Просто супермомент у «Арсенала»! Эванс Кангва получил диагональную передачу, отправил мяч в штрафную Горбатенко, Игорь «расстреливал» вратаря буквально в упор, но удар не получился… Эх!

48' Довбня отработал в защите, перевел мяч на угловой после борьбы с Костюковым.

46' Сразу же после перерыва замена у «Тамбова»: вместо Тетрашвили вышел Карасёв.

46' Второй тайм!

Оперативный фоторепортаж первого тайма от пресс-службы «Арсенала»:

В интервью журналисту телеканала «Матч Премьер» герой первого тайма Владислав Пантелеев заявил, что никакой договоренности о том, кто пробьет пенальти, не было: «Был уверен, пробил и забил».

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45+2' Угловой пробивали тамбовчане — Егор Шамов вынес мяч кулаками.

45' Две минуты добавил Павел Кукуян к первому тайму.

43' Чуперка мощно пробил по воротам издалека. Мяч едва не закрутился в угол сетки. Шамов на месте.

39' Тамбовчане долго спорили, кто из них пробьет штрафной. В этот спор даже пришлось вмешаться капитану Гиорги Шелия. В итоге стандарт исполнил Рыбин, мяч попал в «стенку».

38' Гости заработали штрафной в опасной близости от ворот Шамова.

37' Пантелеев забросил пас на вырвавшегося вперед Луценко — Евгения встретили два соперника и отобрали мяч.

34' Братья Кангва обыгрались на фланге, но прорваться дальше к воротам им помешал Рыбин.

33' Филин сбил Довбню в своей штрафной. Футболисты «Арсенала» потребовали пенальти, но у арбитра другое мнение по этому поводу.

31' Вступает в игру вратарь Шамов: Юрганов пробежал по бровке и прострелил по воротам, наш голкипер без проблем мяч забрал.

31' Костюков здорово ушел от Довбни, но слишком далеко от себя отпустил мяч.

25' Возобновилась игра. В атаке футболисты «Тамбова». Снова опасность к нам приходит с правого фланга.

24' Небольшая пауза в матче — футболисты отправились на водопой. Жарко сегодня в Туле.

23' Тамбовчане снова побежали в атаку. На ближней штанге неплохо отработал Луценко.

20' ГООООООООЛ!!! Пенальти реализовал Владислав Пантелеев! 1:0!

19' Мяч попал в руку Ойеволе. Эпизод случился в штрафной «Тамбова». Арбитр назначил пенальти!

18' Тетрашвили получил желтую карточку — грубо сыграл против Костадинова.

16' Оружейники пытались «раскачать» защиту «Тамбова» — неплохо сыграла связка Луценко — Пантелеев — Хлусевич, только вот решающий удар не удался.

13' Тамбовчане заработали очередной стандарт: мяч закинули в штрафную, там выше всех выпрыгнул Беляев и вынес мяч головой.

11' Момент! Эванс Кангва промчался по флангу, перевел мяч в центр, там подачу принял Луценко, но неудачно.

9' Очень активно начали тамбовчане тайм. В их активе уже несколько штрафных и угловых. «Арсенал» пока отбивается, вперед убежать не получается.

8' Костадинов получил желтую карточку за фол против Чуперки.

7' Каплиенко прорвался по левому флангу, скинул пас в центр штрафной на Мелкадзе. Георгий поборолся за мяч, но наша защита сыграла очень внимательно.

3' Обратим внимание на трибуны. Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Какая игра, такая поддержка»… Что думаете по этому поводу, друзья? Насколько это решение болельщиков правильное?

3' Денисов сбил Мелкадзе, штрафной пробивали тамбовцы.

1' Стартовый свисток! Поехали! Вперед, «Арсенал»!

0' Из-за дисквалификации не сыграют Комбаров, Чаушич, Лесовой. Наш капитан сегодня — Евгений Луценко.

0' Составы на матч известны:

Запасные у «Арсенала»: Нигматуллин, Левашов, Лодыгин, Григалава, Хагуш, Сокол, Ткачёв, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалёв, Аджоев.

Запасные у «Тамбова»: Чагров, Таказов, Шляков, Саламатов, Карасёв, Килин, Кабахидзе, Федчук, Калмыков.

0' Кстати, чуть не забыли. За несколько туров до конца сезона победителем чемпионата стал «Зенит»!

Сейчас турнирная таблица выглядит так:

0' Интересный факт. Если сегодня «Арсенал» проиграет, то установит антирекорд по продолжительности серии из проигранных подряд домашних матчей за все время выступлений в российских чемпионатах. На данный момент серия насчитывает четыре проигрыша.

0' С нынешним «Тамбовом» в рамках Премьер-лиги оружейники встречались всего раз — тогда на выезде они выиграли со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Евгений Луценко.

0' Посмотрим, как команда прибывала на стадион. Небольшой фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

0' Только-только мы подумали, что у оружейников налаживаются дела — команда добыла победу после пятиматчевой серии поражений. Однако затем «Арсенал» умудрился дома проиграть «Крыльям Советов». Тем не менее ждем, что туляки сегодня покажут боевой футбол и без проблем разберутся с соперником!

0' Если не пошли на стадион, ловите ссылку на трансляцию и присоединяйтесь к нам. Будем болеть за туляков вместе!

0' Добрый день, друзья! Сегодня 28-й тур РПЛ открывает матч «Арсенал» — «Тамбов». Для оружейников это заключительная домашняя игра сезона. Начало встречи в 16.00. Главный арбитр — Павел Кукуян.