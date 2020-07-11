Туляк украл из супермаркета 15 шоколадок, 4 банки кофе и пиво

28-летний злоумышленник совершил как минимум две кражи с интервалом в месяц.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» обратилась директор супермаркета, расположенного по ул. Оборонной. Женщина рассказала, что в торговом зале неизвестный мужчина похитил продукты питания.

Просмотрев записи с камер, полицейские выяснили, что хищение совершил нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 28-летний туляк. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что правоохранителям удалось установить причастность задержанного к ещё одной краже – 13 июня он вынес из того же магазина 4 банки кофе, 4 банки пива и 15 плиток шоколада. Возбуждены и расследуются уголовные дела.