В тульской аптеке продавали опасные китайские БАДы

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Управление Роспотребнадзора по Тульской области обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о привлечении «Аптеки 71 плюс» (ООО «Ангара») к административной ответственности за продажу фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных биологически активных добавок.

На сайте аптеки покупателям предлагалась биологически активная добавка к пище «Саймы», изготовленная китайской «Биоинженерной компанией «Чжин Юань Тхан». Специалисты провели контрольную закупку препарата и отправили его на лабораторное обследование.

Как выяснилось, в БАДе содержались не задекларированные техническим регламентом Таможенного союза синтетические ингибиторы 5-фосфодиэстеразы, создающие угрозу для жизни и здоровья потребителей. В результате ООО «Ангара» было оштрафовано на 1 млн рублей. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.