«Арсенал» выкупил у «Зенита» Даниила Лесового

Оружейники подписали контракт с футболистом на три года.

Даниил Лесовой второй сезон выступает за «Арсенал» на условиях аренды (права на футболиста принадлежали петербургскому «Зениту»). У оружейников было приоритетное право на выкуп трансфера футболиста, чем клуб и воспользовался.

В текущем чемпионате России Лесовой провел 23 матча и отметился тремя голами.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», контракт полузащитника с тульским клубом рассчитан на три года.