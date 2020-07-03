«Арсенал» выкупил у «Зенита» Даниила Лесового
Оружейники подписали контракт с футболистом на три года.
Даниил Лесовой второй сезон выступает за «Арсенал» на условиях аренды (права на футболиста принадлежали петербургскому «Зениту»). У оружейников было приоритетное право на выкуп трансфера футболиста, чем клуб и воспользовался.
В текущем чемпионате России Лесовой провел 23 матча и отметился тремя голами.
Как сообщает пресс-служба «Арсенала», контракт полузащитника с тульским клубом рассчитан на три года.
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