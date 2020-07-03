Тульская полиция ищет «тротуарного» автохама

Стоп-кадр из видео

УМВД региона прокомментировало видеозапись с автомобилем Mitsubishi Pajero, водитель которого грубо нарушил Правила дорожного движения. Сейчас по данному факту проводится административное расследование.

«При установлении личности гражданина, виновного в нарушении правил дорожного движения, он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.