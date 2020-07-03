Стоп-кадр из видео
Тульская полиция ищет «тротуарного» автохама
По факту нарушения проводится административное расследование.
УМВД региона прокомментировало видеозапись с автомобилем Mitsubishi Pajero, водитель которого грубо нарушил Правила дорожного движения. Сейчас по данному факту проводится административное расследование.
«При установлении личности гражданина, виновного в нарушении правил дорожного движения, он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Напомним, очевидец прислал в редакцию Myslo видео нарушения ПДД. На кадрах видно, как Mitsubishi Pajero прокатился по тротуару на улице Михеева. Очевидец следовал за ним на велосипеде.
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