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Тульская полиция ищет «тротуарного» автохама
Стоп-кадр из видео

Тульская полиция ищет «тротуарного» автохама

По факту нарушения проводится административное расследование.

УМВД региона прокомментировало видеозапись с автомобилем Mitsubishi Pajero, водитель которого грубо нарушил Правила дорожного движения. Сейчас по данному факту проводится административное расследование.
 
«При установлении личности гражданина, виновного в нарушении правил дорожного движения, он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Напомним, очевидец прислал в редакцию Myslo видео нарушения ПДД. На кадрах видно, как Mitsubishi Pajero прокатился по тротуару на улице Михеева. Очевидец следовал за ним на велосипеде.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:35 +5
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