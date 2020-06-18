У назначенного на матч «Арсенал» – «Спартак» арбитра подтвердился коронавирус

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У Максима Гаврилина, который должен был работать на матче «Арсенал» — «Спартак» ассистентом главного арбитра, подтвердился коронавирус. Об этом Российский футбольный союз сообщил в своем Telegram-канале.

– Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный. Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора.

При этом чувствую себя отлично. Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию. И буду дожидаться результатов. Надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров, — цитирует РФС Максима Гаврилина.