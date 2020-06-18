Прокурор Привокзального района Тулы ответит на вопросы читателей Myslo
Прямая линия в редакции «Слободы» состоится сегодня, 18 июня, с 18.00 до 19.00.
Что делать, если работодатель не выплачивает заработную плату? Куда жаловаться, если управляющая компания не работает?
На вопросы туляков в ходе прямой линии ответит прокурор Привокзального района Тулы Сергей Николаевич Нехорошев. Звонки будут приниматься 18 июня с 18.00 до 19.00 по телефону 71−71−90.
Также свои вопросы оставляйте в комментариях к этой новости.
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