Прокурор Привокзального района Тулы ответит на вопросы читателей Myslo

Прямая линия в редакции «Слободы» состоится сегодня, 18 июня, с 18.00 до 19.00.

Что делать, если работодатель не выплачивает заработную плату? Куда жаловаться, если управляющая компания не работает?

На вопросы туляков в ходе прямой линии ответит прокурор Привокзального района Тулы Сергей Николаевич Нехорошев. Звонки будут приниматься 18 июня с 18.00 до 19.00 по телефону 71−71−90.

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