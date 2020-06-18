новости
новости
Регистрация
Кто может получить дополнительную выплату на детей в 3000 рублей

Кто может получить дополнительную выплату на детей в 3000 рублей

Разъяснение опубликовано в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

Если родители, усыновители или опекуны остались без работы, они могут получить дополнительные выплаты на детей. Пособие по безработице для них увеличивается — кроме основной суммы за каждого несовершеннолетнего ребенка начисляется по 3000 рублей в месяц.
 
алгоритм действий

Убедитесь, что вам положена доплата. При увольнении после 1 марта она назначается в апреле, мае и июне 2020 года. Независимо от даты увольнения доплату назначат в июне, июле и августе 2020 года.

Подайте заявление на допвыплату через «Госуслуги». Чтобы получать повышенное пособие, нужно встать на учет в центре занятости. Доплата назначается автоматически — она увеличивает обычное пособие по безработице. Сотрудник центра занятости может связаться с вами для уточнения сведений.
 
Дождитесь решения о признании безработным. Если нет подходящей работы, оно будет принято в течение 11 дней.
 
Получите пособие по безработице. В мае, июне и июле 2020 года минимальная сумма без учета доплаты за детей составляет 4500 рублей в месяц, максимальная до конца 2020 года — 12 130 рублей.
 
Доплата за детей положена одному из родителей или усыновителей. При наличии двоих детей пособие с учетом доплат может составить 18 130 рублей в месяц.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:07 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
доплата на детейдоплата для безработных

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

У назначенного на матч «Арсенал» – «Спартак» арбитра подтвердился коронавирус
У назначенного на матч «Арсенал» – «Спартак» арбитра подтвердился коронавирус
На пожаре в Туле пострадали женщина и ребенок
На пожаре в Туле пострадали женщина и ребенок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.