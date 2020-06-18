Кто может получить дополнительную выплату на детей в 3000 рублей

Если родители, усыновители или опекуны остались без работы, они могут получить дополнительные выплаты на детей. Пособие по безработице для них увеличивается — кроме основной суммы за каждого несовершеннолетнего ребенка начисляется по 3000 рублей в месяц.

алгоритм действий Убедитесь, что вам положена доплата. При увольнении после 1 марта она назначается в апреле, мае и июне 2020 года. Независимо от даты увольнения доплату назначат в июне, июле и августе 2020 года.

Подайте заявление на допвыплату через «Госуслуги». Чтобы получать повышенное пособие, нужно встать на учет в центре занятости. Доплата назначается автоматически — она увеличивает обычное пособие по безработице. Сотрудник центра занятости может связаться с вами для уточнения сведений. Чтобы получать повышенное пособие, нужно встать на учет в центре занятости. Доплата назначается автоматически — она увеличивает обычное пособие по безработице. Сотрудник центра занятости может связаться с вами для уточнения сведений.

Дождитесь решения о признании безработным. Если нет подходящей работы, оно будет принято в течение 11 дней.

Получите пособие по безработице. В мае, июне и июле 2020 года минимальная сумма без учета доплаты за детей составляет 4500 рублей в месяц, максимальная до конца 2020 года — 12 130 рублей.

Доплата за детей положена одному из родителей или усыновителей. При наличии двоих детей пособие с учетом доплат может составить 18 130 рублей в месяц.