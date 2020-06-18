Матч «Ростов» – «Арсенал» под вопросом: команда соперника заболела коронавирусом

Фото из архива Myslo.

У шести игроков ФК «Ростов» положительные тесты на коронавирус. По информации спортивных СМИ, коронавирусная инфекция подозревается у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова.

Клуб ушел на двухнедельный карантин. Отметим, что на 27 июня назначен матч «Ростова» с тульским «Арсеналом». По информации «Чемпионата», если подходящий день для переноса игры так и не определят, сопернику могут засчитать техническое поражение.

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4061285-shest-futbolistov-rostova-zarazilis-koronavirusom-chto-teper-budet-s-rpl.html?utm_source=copypaste

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4061285-shest-futbolistov-rostova-zarazilis-koronavirusom-chto-teper-budet-s-rpl.html?utm_source=copypaste

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4061285-shest-futbolistov-rostova-zarazilis-koronavirusom-chto-teper-budet-s-rpl.html?utm_source=copypaste