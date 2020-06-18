Матч «Ростов» – «Арсенал» под вопросом: команда соперника заболела коронавирусом
Ростовский клуб ушел на двухнедельный карантин.
У шести игроков ФК «Ростов» положительные тесты на коронавирус. По информации спортивных СМИ, коронавирусная инфекция подозревается у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова.
Клуб ушел на двухнедельный карантин. Отметим, что на 27 июня назначен матч «Ростова» с тульским «Арсеналом». По информации «Чемпионата», если подходящий день для переноса игры так и не определят, сопернику могут засчитать техническое поражение.
Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4061285-shest-futbolistov-rostova-zarazilis-koronavirusom-chto-teper-budet-s-rpl.html?utm_source=copypaste
Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4061285-shest-futbolistov-rostova-zarazilis-koronavirusom-chto-teper-budet-s-rpl.html?utm_source=copypaste
Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4061285-shest-futbolistov-rostova-zarazilis-koronavirusom-chto-teper-budet-s-rpl.html?utm_source=copypaste
– «Ростов» был и остается приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле, — прокомментировал ситуацию в клубе п