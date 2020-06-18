новости
новости
Регистрация
Матч «Ростов» – «Арсенал» под вопросом: команда соперника заболела коронавирусом
Фото из архива Myslo.

Матч «Ростов» – «Арсенал» под вопросом: команда соперника заболела коронавирусом

Ростовский клуб ушел на двухнедельный карантин.

У шести игроков ФК «Ростов» положительные тесты на коронавирус. По информации спортивных СМИ, коронавирусная инфекция подозревается у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова.

Клуб ушел на двухнедельный карантин. Отметим, что на 27 июня назначен матч «Ростова» с тульским «Арсеналом». По информации «Чемпионата», если подходящий день для переноса игры так и не определят, сопернику могут засчитать техническое поражение.


Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/article-4061285-shest-futbolistov-rostova-zarazilis-koronavirusom-chto-teper-budet-s-rpl.html?utm_source=copypaste

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/article-4061285-shest-futbolistov-rostova-zarazilis-koronavirusom-chto-teper-budet-s-rpl.html?utm_source=copypaste

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/article-4061285-shest-futbolistov-rostova-zarazilis-koronavirusom-chto-teper-budet-s-rpl.html?utm_source=copypaste

– «Ростов» был и остается приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле, — прокомментировал ситуацию в клубе президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

Сюжет: Арсенал
Матч «Арсенал» – «Спартак» рассудит Евгений Турбин
Спорт
Матч «Арсенал» – «Спартак» рассудит Евгений Турбин
вчера, в 19:56, 9 2515 2
Матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет со зрителями: кого и на каких условиях пустят на трибуны
Спорт
Матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет со зрителями: кого и на каких условиях пустят на трибуны
15 июня, в 22:43, 35 6139 1
Болельщики смогут попасть на домашние матчи «Арсенала» только по абонементам и паспортам
Спорт
Болельщики смогут попасть на домашние матчи «Арсенала» только по абонементам и паспортам
14 июня, в 13:20, 23 4793 2
Матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» может пройти со зрителями
Спорт
Матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» может пройти со зрителями
6 июня, в 13:04, 41 4989 1
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:06 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналФК Ростовкоронавирускоронавирус у футболистов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Киреевске экипаж ДПС во время погони попал в аварию
В Киреевске экипаж ДПС во время погони попал в аварию
Работы тулячек вошли в виртуальную выставку московского Музея Победы
Работы тулячек вошли в виртуальную выставку московского Музея Победы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.