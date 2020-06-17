Матч «Арсенал» – «Спартак» рассудит Евгений Турбин

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Арбитром ближайшего домашнего матча «Арсенала» назначен Евгений Турбин из Подмосковья. Он будет судить встречу канониров со столичным «Спартаком», которая пройдёт в субботу, 20 июня.

Евгений Турбин уже оценивал игру тульской команды на домашнем стадионе – он судил поединок «Арсенала» с ЦСКА, который закончился со счётом 2:1 в пользу москвичей.

В субботу ассистировать ему будут Игорь Демешко из Химок и Максим Гаврилин из Владимира. Резервный судья – туляк Алексей Амелин, судья VAR –- Павел Кукуян из Сочи, арбитр AVAR – москвич Николай Ерёмин.