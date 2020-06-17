Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Матч «Арсенал» – «Спартак» рассудит Евгений Турбин
Встреча состоится на домашнем стадионе туляков 20 июня.
Арбитром ближайшего домашнего матча «Арсенала» назначен Евгений Турбин из Подмосковья. Он будет судить встречу канониров со столичным «Спартаком», которая пройдёт в субботу, 20 июня.
Евгений Турбин уже оценивал игру тульской команды на домашнем стадионе – он судил поединок «Арсенала» с ЦСКА, который закончился со счётом 2:1 в пользу москвичей.
В субботу ассистировать ему будут Игорь Демешко из Химок и Максим Гаврилин из Владимира. Резервный судья – туляк Алексей Амелин, судья VAR –- Павел Кукуян из Сочи, арбитр AVAR – москвич Николай Ерёмин.
Матч со «Спартаком» начнётся 20 июня, в 16.30.
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