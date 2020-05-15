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Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей

Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей

Сезон возобновится 21 июня.

Как сообщается на сайте РПЛ, структура календаря возобновляемого сезона предполагает проведение матчей с 21 июня по 22 июля.

Регламент возобновления тренировок и проведения игр обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту, все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей. Кроме того, в регламент чемпионата будет внесено изменение, разрешающее проводить пять замен в течение одного матча в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

По итогам сезона два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, при этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

Кроме того, будет возобновлен розыгрыш Кубка России, финал которого запланирован на 25 июля.

Президент РПЛ Сергей Прядкин:

- К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей — ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально.

Предполагаемый календарь матчей можно посмотреть здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
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