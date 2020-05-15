Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Фото из архива Myslo.

Российский футбольный союз принял решение возобновить чемпионат страны 21 июня. Сообщается, что командам будет разрешено делать по пять замен в матче.

Также РФС объявил в твиттере, что турниры ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта.

Календарь оставшихся туров РПЛ и Кубка России такой:

23 тур: 21 июня

1/4 финала Кубка России: 24 июня

24 тур: 28 июня

25 тур: 1 июля

26 тур: 5 июля

27 тур: 8 июля

28 тур: 12 июля

29 тур: 15 июля

1/2 финала Кубка России: 18-19 июля

30 тур: 22 июля

финал Кубка России: 25 июля.

Напомним, что в РПЛ было сыграно 22 тура. Для тех, кто забыл, как распределились места в турнирной таблице на данный момент: