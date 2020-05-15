Фото из архива Myslo.
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Об этом объявил РФС.
Российский футбольный союз принял решение возобновить чемпионат страны 21 июня. Сообщается, что командам будет разрешено делать по пять замен в матче.
Также РФС объявил в твиттере, что турниры ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта.
Календарь оставшихся туров РПЛ и Кубка России такой:
- 23 тур: 21 июня
- 1/4 финала Кубка России: 24 июня
- 24 тур: 28 июня
- 25 тур: 1 июля
- 26 тур: 5 июля
- 27 тур: 8 июля
- 28 тур: 12 июля
- 29 тур: 15 июля
- 1/2 финала Кубка России: 18-19 июля
- 30 тур: 22 июля
- финал Кубка России: 25 июля.
Напомним, что в РПЛ было сыграно 22 тура. Для тех, кто забыл, как распределились места в турнирной таблице на данный момент:
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