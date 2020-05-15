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«Ночь музеев–2020» в Туле: афиша онлайн-мероприятий

«Ночь музеев–2020» в Туле: афиша онлайн-мероприятий

Вечером 16 мая тульские музеи откроют свои виртуальные двери для пользователей сети в рамках Всероссийской акции. «Символы» – тема акции в этом году.

Главными элементами вечера станут лекции, мастер-классы, концерты и интерактивные тесты — и всё это в формате онлайн.

Тульский военно-исторический музей

В группе музея «ВКонтакте» пройдет ряд мероприятий в рамках акции «Ночь искусств».
 
С 10.00 до 17.00 пройдет онлайн-голосование за фотографии, присланные участниками конкурса «Сохраненные реликвии». Победителей объявят в 20.00.
 
В 20.00 откроется виртуальная выставка «К цели — вперед, наш миномет всюду дорогу пробьет». Будет рассказано о том, как и кто изготовил миномет «Туляк» в дни обороны Тулы.
 
С 19.00 до 21.00 пройдет музыкальная онлайн-викторина «Дорога на Берлин». Это уникальный шанс отправиться в прошлое и пройтись по страницам истории, вспоминая песни военных лет.
 
С 21.00 до 22.00 будет проходить онлайн-викторина по поэме «Василий Теркин».
 
С 20.00 до 22.00 запланирован цикл онлайн-лекций «История одного предмета».
 
В 21.00 онлайн-лекция «Символ времени» расскажет о виртуальной реальности.
 
В 19.00 начнется квест «Загадки истории». Участники совершат путешествие по историческим эпохам, найдут самые интересные предметы экспозиции и ответят на загадки истории.
 
В 22.00 сотрудники музея представят победителей городского конкурса школьных сочинений «Я увидел, я услышал ветерана…».
 
В 23.00 запланирована презентация конкурса «В истории — навсегда!». Участники создали видеоролики с рассказом о людях, прошедших через горнило войны, тружениках тыла или детях войны.
 
ТУЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ОРУЖИЯ, ЗДАНИЕ-«ШЛЕМ»

Тульский музей оружия приглашает присоединиться ко Всероссийской акции «Ночь музеев» в режиме онлайн на сайте или в сообществе музея «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

В Год памяти и славы праздничную программу акции откроет оркестр русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского. Для зрителей прозвучат любимые песни военных лет.

В 18.00 состоится видеотрансляция незабываемого музыкально-театрализованного представления «Они сражались за Родину!» в исполнении уже полюбившегося многим военно-исторического театра «Несокрушимые» Музея оружия.
 
Программа мероприятий:
 
  • 17.45 Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев»
    Концерт оркестра русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
  • 18.00 «Они сражались за Родину»
    Музыкально-театрализованное представление военно-исторического театра «Несокрушимые» Тульского музея оружия.
  • 18.15−22.00 «Символы Тульского музея оружия»
    Цикл публикаций с сопровождением видеоматериалов.
  • 18.30−23.45 «Оружие как символ Великой Победы»
    Интернет-викторина.
  • 18.45−22.45 «Музейка в поисках сокровищ»
    Онлайн-конкурс.
  • 00.00 Светомузыкальное представление Тульского музея оружия.
КЛАСТЕР «ОКТАВА». ЭКСКУРСИЯ ОТ МУЗЕЯ СТАНКА

16 мая в 20.00 на официальной странице «ВКонтакте» кластера «Октава» Музей станка проведет необычный онлайн-квест для всех желающих.

Историко-мемориальный музей Демидовых

16 мая с 10.00 до 00.00 гостей страницы музея «ВКонтакте» ждет интеллектуальная мультимедийная программа.
 
Интеллектуальная мультимедийная программа «Знак великих дел»
 
Участников ждет познавательно-развлекательная интеллектуальная игра с блоками истории в хронологическом порядке. Все задания, вопросы, загадки, секреты будут основываться на музейных предметах-символах той или иной эпохи. Вопросы и задания будут касаться истории династии Демидовых, истории края, истории города, людей города, музейных экспонатов, архитектурных объектов.
 
Виртуальная игра «Кто я из Демидовых?» Символы эпохи
 
От первого лица представитель знаменитой династии Демидовых, который будет скрыт под маской, расскажет о себе интересные факты из своей биографии. Участники, изучая полученную информацию, угадывают, кто это из Демидовых. Знаменитый меценат и благотворитель Николай Никитич Демидов или переводчица Хиония Демидова? Всего планируется раскрыть 20 персон.
 
Видеоэкскурсия «Сокровища Демидовых»
 
Подробный рассказ об объектах культурного наследия, найденных в ходе археологических раскопок в фамильной усыпальнице Демидовых.
 
Музей-заповедник «Куликово поле»

Как попасть: в назначенное время зайти в сообщества музейного комплекса «Куликово поле» «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассниках».

16 мая Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом расскажет об архитектурном символизме здания музея. Филиал музея-заповедника в Туле — о символике средневековых миниатюр и знаках, которые предвещали победу воинам Дмитрия Донского.

21.00 Фотоэкскурсия о символизме архитектурного облика Музея Куликовской битвы.
 
В отсветах уходящего солнца на поле сражения читается холм-курган, как войска противника, разделенный на две части. Подняты в угасающее небо копья, темнеют вверху бойницы и плиты епифанских шлюзов у основания стен. Взгляд выхватывает фразу из летописной повести «О побоище на Дону» и геральдические знаки княжеств, чьи воины пришли на Куликово поле в 1380-м… Кадры ночной фотосъемки Романа Солопова и подсветка здания подчеркивают смыслы, заложенные в нем автором проекта — заслуженным архитектором России Сергеем Гнедовским.
 
Музей «Тульские древности»

Как попасть: в назначенное время зайти в сообщество музея «ВКонтакте».

Программа мероприятий:

20.00 Интерактивный тест «Символика средневековых миниатюр».

Интерактивный тест составлен на основе литературного произведения о Куликовской битве XV века — «Сказание о Мамаевом побоище» — и одноименной музейной экспозиции музея «Тульские древности». Иллюстраторы древнерусского литературного памятника в дополнение к тексту создали свое повествование, которое имеет свои законы и смыслы. Приглашаем разобраться в них вместе.

21.00 История на ночь.
 
В русских сказках и литературных произведениях мы можем прочитать про разнообразные приметы и гадания. В «Сказании о Мамаевом побоище» есть подобный эпизод. В ночь перед Куликовской битвой Дмитрий Донской вместе с князем Дмитрием Боброком Волынским выезжали в поле, где Боброк прочитал важные знамения. Какие — узнаем из видеозарисовки сотрудников музея.
 
Музей П. Н. Крылова

Как попасть: в назначенное время зайти в сообщество музея «ВКонтакте».

Программа мероприятий:

18.00 Онлайн-экскурсия по музейному саду или видеоэкскурсия (по погодным условиям).
 
18.30 Видеоэкскурсия «Крыловская сирень».
 
19.00 Видеомастер-класс по живописи «Рисуем сирень».
 
19.30 Мастер-класс «Сирень Победы».
 
20.00 Видеоэкскурсия «Лица эпохи. Семейная история» (6 видеосюжетов).
 
20.30 — 22.00 Серия постов на тему «Сирень в живописи, поэзии и музыке» (5 постов).
 
музей И. С. Тургенева «Бежин луг»

Как попасть: в назначенное время зайти в сообщество музея «ВКонтакте».

Программа мероприятий:
 
18.00 Видеоэкскурсия «История Введенского храма в селе Тургенево».
 
Используя архивные сведения, старинные фотографии, узнаем о новых фактах строительства храма, о меценатах и об основателях Введенского храма, об истории храма в послереволюционный период.
 
19.00 Видео. Театр теней «И. С. Тургенев на Бежином лугу».
 
Благодаря инсталляции посетители погрузятся в атмосферу рассказов из цикла И. С. Тургенева «Записки охотника». Главными героями видеоролика являются охотник и окружающая его природа. Проекция сопровождается звуками летнего леса, мы слышим пение птиц, шум деревьев, наблюдаем заход солнца, а в это время за кадром звучит голос, зачитывающий отрывки из рассказов «Бежин луг» и «Ермолай и мельничиха».
 
Тульский музей изобразительных искусств

Как попасть: в назначенное время зайти в сообщество музея «ВКонтакте».

Программа мероприятий:

19.00 «Роскошь „тихой жизни“. Символизм фламандского натюрморта».
О фламандском натюрморте в коллекции ТМИИ рассказывает научный сотрудник музея М. А. Серова.

20.00 «Аз есмь царь».
Символика власти в русском парадном портрете ХVII-XVIII вв. Рассказывает методист ТМИИ Е. Н. Рябова.
 
21.00 «Полны ангельских крылий надо мной небеса».
Ночная видеоэкскурсия по произведениям западноевропейского искусства в экспозиции ТМИИ, содержащим элементы христианской символики.
 
22.00 «Слово о полку Игореве-2, или история между пробелом и темным местом».
Артист-толк с художником Людмилой Горловой о её проекте по мотивам древнерусского текста «Слово о полку Игореве».
 
Музей «Тульские самовары»

Как попасть: в назначенное время зайти в сообщество музея «ВКонтакте».

Программа мероприятий:

18.00 «С самоваром сквозь эпохи».
Зрителям предлагают совершить путешествие во времени и узнать особенности бытования самовара в разных сословиях до революции, как памятные, исторические события нашли отражение в декоре самовара, как самовар раскрывает талант своего мастера.

19.00 Видео «Мастер-класс по пряничным доскам».
Участники смогут попасть в мастерскую резчика пряничных форм, своими глазами увидеть их создание от эскиза до готовой работы. Увидеть, насколько сложен и кропотлив, но всЁ же безумно интересен процесс создания такого предмета, как пряничная доска.
 
20.00 Видео «Мастер-класс по изготовлению закладок в виде самоваров».
Музей предложит изготовить полезный предмет не только для школьников, студентов, но и для больших любителей книг. Как Вы уже догадались, мы будем делать закладку в виде самовара.
 
В течение дня будет идти флешмоб «С самоваром за столом».
Участникам предлагают делать фотографии за столом, с чаем, угощениями, самоваром — предметами, которые являются символами уюта, тепла и гостеприимства. Собираем и публикуем их у себя на странице.
 
 
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Автор: Владимир Сундуков
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