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Экс-футболист «Арсенала» обвиняется в участии в договорных матчах

Экс-футболист «Арсенала» обвиняется в участии в договорных матчах

По версии следствия, Дмитрий Айдов получил за это 22 тысячи долларов.

Бывший футболист тульского «Арсенала» Дмитрий Айдов обвиняется в участии в договорных играх. Как пишет белорусский портал «Прессбол», речь идет о двух матчах 2018 года, когда Айдов был игроком «Гомеля».

По версии следствия, за сдачу игры высшей лиги с БАТЭ (13 июня 2018 года, 0:3) футболист получил 12000 долларов. За крупный проигрыш брестскому «Динамо» (29 июня 2018 года, 0:6) — 10000 долларов.

Как распределялись деньги в команде и делились ли они вообще — следствием пока не установлено.

Напомним, что Дмитрий Айдов выступал за тульский «Арсенал» с 2015 по 2017 г.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:17 0
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