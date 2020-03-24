Экс-футболист «Арсенала» обвиняется в участии в договорных матчах

По версии следствия, Дмитрий Айдов получил за это 22 тысячи долларов.

Бывший футболист тульского «Арсенала» Дмитрий Айдов обвиняется в участии в договорных играх. Как пишет белорусский портал «Прессбол», речь идет о двух матчах 2018 года, когда Айдов был игроком «Гомеля».

По версии следствия, за сдачу игры высшей лиги с БАТЭ (13 июня 2018 года, 0:3) футболист получил 12000 долларов. За крупный проигрыш брестскому «Динамо» (29 июня 2018 года, 0:6) — 10000 долларов.

Как распределялись деньги в команде и делились ли они вообще — следствием пока не установлено.

Напомним, что Дмитрий Айдов выступал за тульский «Арсенал» с 2015 по 2017 г.