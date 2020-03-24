Экс-футболист «Арсенала» обвиняется в участии в договорных матчах
По версии следствия, Дмитрий Айдов получил за это 22 тысячи долларов.
Бывший футболист тульского «Арсенала» Дмитрий Айдов обвиняется в участии в договорных играх. Как пишет белорусский портал «Прессбол», речь идет о двух матчах 2018 года, когда Айдов был игроком «Гомеля».
По версии следствия, за сдачу игры высшей лиги с БАТЭ (13 июня 2018 года, 0:3) футболист получил 12000 долларов. За крупный проигрыш брестскому «Динамо» (29 июня 2018 года, 0:6) — 10000 долларов.
Как распределялись деньги в команде и делились ли они вообще — следствием пока не установлено.
Напомним, что Дмитрий Айдов выступал за тульский «Арсенал» с 2015 по 2017 г.
21 марта, в 15:00, 27 3278 -4
18 марта, в 17:30, 28 4075 3
18 марта, в 09:50, 9 1028 1
17 марта, в 13:14, 14 3354 3
Другие статьи по темам
Люди