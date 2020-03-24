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Жительница Ревякино с ножом напала на полицейских: пострадали трое

Жительница Ревякино с ножом напала на полицейских: пострадали трое

По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области в отношении 36-летней жительницы пос. Ревякино возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью следственно-оперативная группа ОМВД России по Ясногорскому району прибыла на бытовой конфликт. В ходе разбирательства находившаяся в квартире женщина ударила ножом сотрудницу полиции, причинив ей колото-резаную рану левого плеча. Кроме того, телесные повреждения получили ещё двое полицейских. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как стало известно Myslo, напавшая на полицейских женщина ранее была судима за распространение наркотиков. 

Следователем проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей и очевидцев произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы потерпевших с целью установления характера и локализации телесных повреждений, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что по факту случившегося ведомством также проводится проверка.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 +5
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